Ce mare dorință are fiica Andreei Tonciu. ”I-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume”

Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a spus de ce pasionată fiica sa încă de pe acum. ”I-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume”, a declarat vedeta.



Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf.

Fiica Andreei Tonciu are nouă ani și este deja pasionată de machiaj. Andreea Tonciu a dezvăluit, pentru click.ro, că Rebecca își dorește să devină make-up artist și că va face tot posibilul să îi deschidă o afacere atunci când va fi mare.

Ce mare dorință are fiica Andreei Tonciu. ”Ne bagă la cheltuieli. Trebuie să strângem bani ca să-i îndeplinim dorința: vrea să fie patroană”

”Rebe seamănă cu tatăl ei, dar comportamentul este al mămicii. E foarte cuminte și învață și foarte bine. Ea vrea să-i deschidem un salon de înfrumusețare când va fi mare. Vrea să fie make-up artist! Ne bagă la cheltuieli. Trebuie să strângem bani ca să-i îndeplinim dorința: vrea să fie patroană”, a explicat Andreea Tonciu.

”Ea nu mai vrea acum cadouri păpuși de ziua ei. Mă ia de mână și mergem direct la magazinele specializate cu produse de make-up. Pentru că asta e dorința ei să fie make-up artist și i-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume. Ea va fi numărul unu în România în acest domeniu”, a adăugat aceasta.