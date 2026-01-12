Ce meserii a practicat Anamaria Ferentz în America. ”A trebuit să muncesc intens să fac bani pentru chiriile mari de acolo”

Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, a dat detalii despre meseriile pe care le-a avut în America de-a lungul anilor, pentru a se putea întreține.



Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o căsnicie de scurtă durată cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în anul 2019.

Artista a povestit, pentru revista Viva, ce meserii a practicat în America de-a lungul anilor, pentru a se putea întreține. Aceasta a fost agent imobiliar, dar a vândut și mașini.

Ce meserii a practicat Anamaria Ferentz în America. ”Lucram și 16 ore pe zi”

”În America, pentru a locui în cele mai bune și „safe” zone din orașele respective, a trebuit să muncesc intens să fac bani pentru chiriile mari de acolo. Așa că, pe lângă cariera de muzician, am făcut diverse alte meserii, printre care și cea de agent imobiliar, care mi se pare fantastică, este una dintre cele mai frumoase meserii: să potrivești oamenii cu locuințele. Sunt pasionată și de design interior și, la un moment dat, când voi avea timp, voi dori să studiez intens acest domeniu, așa, pentru mine”, a mărturisit Anamaria Ferentz.

”A fost un pic ciudat pentru mine să vând mașini (Honda). Am lucrat o lună acolo, la o reprezentanță, în Cerritos, California. Lucram și 16 ore pe zi și, când mi-am dat seama că acesta era un interval „normal” de lucru ca să fii pe primul loc la vânzări și să iei mai mulți bani – salariul fiind pe bază de comision – și câinele meu stătea în casă foarte mult până mergea cineva la el, după ce am ajuns, în luna respectivă, în topul vânzărilor, am renunțat. Sănătatea mea a fost întotdeauna mai importantă decât orice ban”, a mai spus artista.