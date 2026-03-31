Ce pensie a ajuns să primească un pensionar din Suceava, după ce a lucrat 31 de ani și 5 luni cu carte de muncă

Un bărbat din județul Suceava s-a trezit cu o micșorare considerabilă a pensiei în urma așa-numitei „mici recalculări”. El a pierdut aproape 400 de lei, iar această situație, spun specialiștii, nu este una singulară.

Iată ce pensie a ajuns să primească, după ce a lucrat 31 de ani și 5 luni cu carte de muncă.

Mai întâi a crescut, apoi a scăzut

Bărbatul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a explicat că pensia sa fusese recalculată inițial începând cu 1 septembrie 2024. După aceea, timp de aproximativ un an, el a primit suma de 2.716 lei. Ulterior, însă, acasă i-a venit o nouă decizie, iar pe ea scria că pensia a ajuns 2.348 de lei.

Practic, a pierdut aproximativ 400 de lei.

„Da, am trimis niște adeverințe de la fabrica unde am lucrat. După mărirea din septembrie, am avut o pensie de 2.716 lei. Un an de zile, apoi am primit decizia cu pensia mai mică. Mi-au scăzut din pensie 400 și ceva de lei. Am avut 2.716 lei și acum am 2.348 pe ultima decizie primită”, spune pensionarul afectat, potrivit Newsweek.

El mai arată că, după majorarea din 2024, a depus și adeverințe suplimentare de la fostul loc de muncă, însă tot ce a primit înapoi a fost… o pensie mai mică.

Din câte se pare, au apărut modificări la nivelul punctajului, care este esențial pentru calculul pensiei. Astfel, dacă inițial pensionarul avea peste 33,5 puncte, pe noua decizie a rămas cu aproape 29 de puncte. Mai mult, și punctele de stabilitate i-au fost reduse semnificativ, ceea ce a contribuit direct la stabilirea pensiei finale.

În fine, bărbatului i-a fost micșorat și stagiul de cotizare, de la peste 42 de ani la aproximativ 33 de ani. El spune, însă, că nu există o justificare clară în documentele primite de la autorități.

Nemulțumit de situație, suceveanul a cerut lămuriri de la Casa de Pensii. „Mi s-a spus că, în realitate, aș fi câștigat mai puțin decât era trecut în cartea de muncă”, a povestit el.

Ce soluții au pensionarii în astfel de situații

Din păcate, cazul de la Suceava nu este unul izolat. În ultima perioadă, recalculările pensiilor au generat numeroase controverse.

În situații similare, pensionarii pot solicita revizuirea deciziei și clarificarea tuturor modificărilor aduse. Pentru asta, însă, ei trebuie să păstreze toate documentele care atestă câți bani au câștigat de-a lungul anilor.

Iar dacă răspunsurile primite nu sunt convingătoare, atunci pot ataca în instanță decizia Casei de Pensii.

Cum se calculează pensia?

Iată cum se fac calculele la Casa Națională de Pensii:

Pensia = Număr total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR) care este 81 lei.

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se arată la lege.

Punctajul anual este suma punctajelor pe cele 12 luni împărțit la 12. Punctajul total contributiv este suma punctajelor din anii munciți.

La punctajul contributiv se adună punctele de stabilitate:

0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

