Prima pagină » Actualitate » Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători. ”Dar măcar să am”

Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători. ”Dar măcar să am”

18 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători. ”Dar măcar să am”
Galerie Foto 13
Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit care este preparatul pe care îl preferă în mod special de sărbătorile de iarnă.

Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

Iulia Vântur ține la tradițiile de sărbători. La emisiunea ”Vorbește lumea”, de la postul de televiziune Pro TV, Iulia Vântur a dezvăluit că există un preparat pe care îl preferă în mod special de sărbători. Este vorba despre cozonac.

Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători. ”De sărbători nu gătesc”

”De sărbători nu gătesc, dar măcar să am cozonac. Ca să gătești, trebuie să stai acasă, iar eu nu am timp pentru gătit. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești, când vin acasă mama mereu mă întreabă cu ce să se pregătească, dar nu îi spun niciodată, o iau prin surprindere”, a spus Iulia Vântur, citată de click.ro.

”În India împodobesc și eu bradul cu prietenii mei, a devenit o tradiție. Chiar stau într-un cartier catolic și facem tradițiile la fel ca la noi, numai că nu avem mâncare tradițională românească. Eu mă încarc foarte mult când vin în România, mai ales că stau cu părinții mei”, a adăugat aceasta.

”De Crăciun voi fi cu părinții mei, dar în noaptea de Revelion o să fiu în India. Nu mi-am luat niciun spectacol, o să fiu cu oamenii dragi. Îmi doresc să am un turneu aici, în România, să fac spectacole aici. Lucrez acum la piese și la tot proiectul”, a încheiat vedeta.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
16:54
Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
POLITICĂ Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
15:59
Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
ACTUALITATE Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
15:40
Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au observat cum o stea neutronică adormită „s-a trezit la viață”
ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
ULTIMA ORĂ Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
FLASH NEWS Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
16:58
Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
FLASH NEWS România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament
16:42
România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament

Cele mai noi