Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători. ”Dar măcar să am”

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit care este preparatul pe care îl preferă în mod special de sărbătorile de iarnă.



Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

Iulia Vântur ține la tradițiile de sărbători. La emisiunea ”Vorbește lumea”, de la postul de televiziune Pro TV, Iulia Vântur a dezvăluit că există un preparat pe care îl preferă în mod special de sărbători. Este vorba despre cozonac.

Ce preparat preferă Iulia Vântur de sărbători. ”De sărbători nu gătesc”

”De sărbători nu gătesc, dar măcar să am cozonac. Ca să gătești, trebuie să stai acasă, iar eu nu am timp pentru gătit. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești, când vin acasă mama mereu mă întreabă cu ce să se pregătească, dar nu îi spun niciodată, o iau prin surprindere”, a spus Iulia Vântur, citată de click.ro.

”În India împodobesc și eu bradul cu prietenii mei, a devenit o tradiție. Chiar stau într-un cartier catolic și facem tradițiile la fel ca la noi, numai că nu avem mâncare tradițională românească. Eu mă încarc foarte mult când vin în România, mai ales că stau cu părinții mei”, a adăugat aceasta.

”De Crăciun voi fi cu părinții mei, dar în noaptea de Revelion o să fiu în India. Nu mi-am luat niciun spectacol, o să fiu cu oamenii dragi. Îmi doresc să am un turneu aici, în România, să fac spectacole aici. Lucrez acum la piese și la tot proiectul”, a încheiat vedeta.