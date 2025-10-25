Prima pagină » Actualitate » Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”

Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”

25 oct. 2025, 22:06, Actualitate
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a afirmat că România ar putea rezista fără probleme în primele 48 de ore în cazul unei agresiuni armate din partea Rusiei.Acesta a pus accentul pe faptul că avem parteneri și aliați alături de noi.

„Bineînțeles. Partenerii sunt aici. Nu o să fac jocuri de război și strategii la televizor și lucrurile astea nu se discută la televizor. 

Însă partenerii noștri, aliații noștri, sunt aici. În momentul ăsta avem aproximativ 5.000 de soldați, trupe și cu echipamente, cam jumătate din partea Statelor Unite și restul din partea statelor europene, în principal Franța. 

5.000, în afară de cei care vin acum la exercițiu. Trupele americane nu sunt integrate în acest exercițiu de care vă spuneam. Acum vor fi în total vreo șapte mii și ceva – americanii, împreună cu cei care se vor disloca pe o perioadă a acestui exercițiu”, a spus ministrul Apărării la Antena 3.

Câte ore ar rezita România până ar ajunge aliații

Ministrul Apărării a fost întrebat și câte ore ar rezista Armata Română până ar ajunge ajutorul din partea partenerilor.

„Sunt niște discuții absolut teoretice, greu de evaluat. Există planuri. Și nu sunt niște planuri care sunt publice, nu sunt de discutat la televizor. Armata română este pregătită și se pregătește. Când vorbești de câte ore, totdeauna te întrebi și cine și cu ce atacă.

Bineînțeles, în momentul ăsta, când eu vreau să le pun o perspectivă oamenilor care se uită la noi, ideea e că războiul acolo. ‘Vorbești despre război, sperii lumea.’

Este război, este acolo că ne place, că nu ne place. Dronele cad dincolo de Dunăre, de la Tulcea, se văd de pe balcon, când pică.”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

