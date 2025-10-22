Prima pagină » Actualitate » După doi ani în care au căzut bucăți de drone rusești în România, ministrul Moșteanu promite: „Cu siguranță vom doborî dronele”

22 oct. 2025, 16:31, Actualitate
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce în noaptea de marți spre miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert ca urmare a atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Moșteanu a transmis ferm că orice dronă rusească care va pătrunde în spațiul aerian al României, va fi doborâtă. 

Declarația ministrului Apărării vine după o noapte de coșmar la granița cu Ucraina, unde armata rusă a lansat un nou val de atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, aflate la doar câțiva kilometri distanță de teritoriul României. Potrivit MApN, au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.

„Cu siguranţă va avea ordinul pilotul sau cei angajaţi în operaţiune vor avea ordinul de a o da jos. Şi azi-noapte am avut drone foarte aproape de graniţa noastră şi am avut avioane din nou în aer şi ale noastre şi ale partenerilor germani şi au avut acest accept de a angaja şi a o da jos dacă va intra în spaţiu aerian românesc”, a transmis ministrul Apărării.

Cum a reacționat România după atacul de la graniță

Reacția autorităților române a fost cât se poate de rapidă. Sistemele de supraveghere ale MApN au detectat din timp grupul de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Ca urmare, la ora 00:50, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru a cerceta situația. „Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României”.

