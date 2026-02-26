Prima pagină » Actualitate » De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”

Luiza Dobrescu
26 feb. 2026, 12:17, Actualitate
Ministrul Bogdan Ivan spune că depune eforturi pentru „esențiale pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională”. Aflat în SUA, la Washington, acesta a transmis că discuţiile cu reprezentanții Atlantic Council au vizat securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și rolul României „ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”.

România are nevoie de fonduri pentru accelerarea proiectelor strategice, „de la infrastructura de gaze naturale până la investiții în capacități noi de producție a energiei în bandă: nuclear și hidro”, menționând „mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro” pentru infrastructură critică și capacități energetice strategice. Bani, pentru care ministrul a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale.

Bogdan Ivan a adăugat că, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, a participat la o reuniune în format restrâns pe tema Coridorului Vertical, pentru stabilirea pașilor tehnici următori.

„Coridorul Vertical înseamnă integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România spre Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina, valorificarea gazelor din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca hub regional. Analizele arată un potențial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile românești, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață”, a transmis Bogdan Ivan.

Cernavodă și Doicești, cele două proiecte nucleare importante ale României

Bogdan Ivan spune că a discutat și despre două investiţii nucleare importante, precum „Finalizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde euro, esențială pentru creșterea producției stabile în bandă şi Dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) la Doicești, proiect strategic care poziționează România printre primele state europene care implementează această tehnologie”.

Ministrul a mulțumit şi președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată.

 „Vizita domniei sale la Washington, săptămâna trecută, a creat cadrul pentru pași rapizi și concreți, iar discuțiile din aceste zile au fost continuarea directă a acestei inițiative. Împreună cu Guvernul României, transformăm capitalul diplomatic în rezultate: tehnologie de vârf, finanțare și execuție accelerată”.

Bogdan Ivan i-a menţionat şi pe cei doi miniștri americani, Chris Wright și Doug Burgum, care se implică direct în dezvoltarea proiectelor nucleare și a infrastructurii energetice.

„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiții de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt și transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanțare, tehnologie și execuție accelerată. România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, a conchis ministrul Energiei.

Ministrul mai spune că toate companiile românești pot obține venituri suplimentare anuale de până la 500 milioane de euro, „dacă ducem la capăt proiectul de tranzit al gazelor – Coridorul Vertical”.

„Astăzi, la Washington D.C., am semnat în numele României declarația comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale pentru Europa Centrală și de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace.”

