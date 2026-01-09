Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a făcut o serie de recomandări legate de aruncarea și reciclarea brazilor de Crăciun într-o postare pe rețelele de socializare. Președinta instituției avertizează că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă deoarece poate pune în pericol viețile oamenilor, dar poate afecta și mașinile parcate în apropierea blocurilor.

Sărbătorile de iarnă au trecut, așa că cei mai mulți dintre români au scos, sau sunt pe cale să scoată, brazii de Crăciun din apartamente. În acest sens, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a transmis un comunicat pe pagina de Facebook în care atrage atenția că brazii sunt reciclabil valoroși și trebuie colectați corect. Președinta ANMAP a enumerat o serie de reguli pentru scoaterea brazilor uscați din locuințe și a subliniat că „practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă” și a avertizat că „este extrem de periculoasă pentru oameni, dar și pentru mașinile parcate în apropierea blocurilor.”

„O dată cu trecerea Sărbătorilor, a început evacuarea brazilor uscați din apartamente și, nu de puține ori, din păcate, debarasarea încă se face la stâlp, pe alee, în parcare sau la colțul blocului. Acești brazi sunt un material reciclabil valoros și ar trebui să ajungă doar pe platformele de colectare, din zona containerelor pentru deșeuri, astfel încât firmele de salubritate din fiecare zonă administrativ-teritorială să îi poată lua, composta și preda reciclatorilor”, a transmis Raluca Georgiana Dumitrescu, președinta ANMAP.

Potrivit președintei ANMAP, brazii mărunțiți se pot folosi ca rumeguș pentru protejarea rădăcinilor de copaci împotriva bolilor și a dăunătorilor, fie pentru grătar, dar și alte obiecte de decor natural. O altă variantă propusă de instituție este predarea brazilor uscați pentru reciclare în punctele de colectare. Cei care aleg această variantă vor fi recompensați cu vouchere valorice, care pot fi folosite la cumpărături.

