Ce relație are Ioana Ginghină cu fiica sa. ”Ne-am calmat pentru că erau niște certuri”

20 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Ce relație are Ioana Ginghină cu fiica sa. ”Ne-am calmat pentru că erau niște certuri”
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre relația cu fiica sa, Ruxandra, dar și despre mariajul pe care îl are cu Cristi Pitulice. 

Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta  are o fată pe nume Ruxandra. În data de 23 septembrie 2023, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină a făcut declarații despre mariajul cu actualul său soț, dar și despre relația pe care o are cu fiica ei, Ruxandra. Actrița a mărturisit că o perioadă lucrurile au fost tensionate între ea și Ruxandra.

Ce relație are Ioana Ginghină cu fiica sa. ”Era ceva horror. Urlete, țipete, uși trântite, scandal”

”E foarte frumoasă. De vreo doi ani de zile ne-am calmat. Zic că ne-am calmat pentru că erau niște certuri. Eu tot timpul zic că îl admir pe Cristi că a rămas în viața noastră. Pentru că era ceva horror. Urlete, țipete, uși trântite, scandal. Bine, avem și casă mai mare și putem să urlăm una la alta, de la etaj la așa. Și ne-am liniștit așa cam după clasa a 10-a. Și de atunci e pace și liniște, adică și dacă avem ceva supărări, sunt pe alte tonuri, alte negocieri, să spun”, a spus Ioana Ginghină despre relația cu fiica sa.

Despre mariajul cu Cristi Pitulice, artista a explicat:

”Cred că în relația asta pot să spun că secretul este experiența. Adică am învățat acum la ce să fiu mai atentă, am învățat să spun de câte ori mă doare să nu mai stau să sufăr și să aștept să descopere. Nu, frate, spui din prima, „mă deranjează asta”. Inclusiv că, nu știu, plescăie el la ceva, nu știu, la televizor, dacă te uiți și roade ceva ce te enervează. Și am învățat, pentru că numai așa poți să știi ce îl deranjează pe omul de lângă tine… Și bineînțeles și el, la rândul lui, să spună ce îl deranjează. Numai după ce am trecut prin viața asta îmi dau seama că nimic nu mai e așa sigur, dar acum ne bucurăm”.

