Ce relație are Ioana Ginghină cu fiica sa. ”Ne-am calmat pentru că erau niște certuri”

Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre relația cu fiica sa, Ruxandra, dar și despre mariajul pe care îl are cu Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta are o fată pe nume Ruxandra. În data de 23 septembrie 2023, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină a făcut declarații despre mariajul cu actualul său soț, dar și despre relația pe care o are cu fiica ei, Ruxandra. Actrița a mărturisit că o perioadă lucrurile au fost tensionate între ea și Ruxandra.