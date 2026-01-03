Prima pagină » Actualitate » Ce replică i-a dat George Clooney lui Donald Trump. Vedeta de la Hollywood reacționează la criticile președintelui SUA

03 ian. 2026, 14:26, Actualitate
Ce replică i-a dat George Clooney lui Donald Trump / Sursa FOTO: Profimedia

George Clooney, starul cinematografiei americane, nu i-a rămas dator lui Donald Trump, după ce președintele SUA l-a criticat pentru faptul că a primit cetățenia franceză. Reacția caustică a liderului de la Casa Albă a primit un răspuns pe măsură din partea vedetei.

Războiul declarațiilor continuă între George Clooney și Donald Trump.

Ce a putut spune Trump despre Clooney

Actorul american este de mulți ani un susținător fervent al Partidului Democrat. Iar pentru președintele republican, Clooney „a devenit mai cunoscut pentru părerile sale politice decât pentru puținele sale filme absolut mediocre”, scrie Le Figaro.

Miercurea trecută, Donald Trump a oferit propriile felicitări pentru naturalizarea lui George și a lui Amal Clooney în Franța.

„Veste bună! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi analiști politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni francezi”, a scris președintele american pe rețeaua de socializare Truth. El a continuat atacul, susținând că actorul „nu a fost deloc o vedetă de cinema, ci pur și simplu un tip obișnuit care se plângea constant de bunul simț în politică”.

„Din păcate, Franța se confruntă în prezent cu o problemă gravă a criminalității din cauza gestionării absolut dezastruoase a imigrației, precum cea pe care am avut-o și noi sub conducerea lui «Sleepy» Joe”, a adăugat Trump, folosind porecla pentru a se referi la predecesorul său de la Casa Albă, democratul Joe Biden.

Replica lui George Clooney

George Clooney i-a răspuns președintelui american repetând ironic sloganul lui Donald Trump, „Make America Great Again” („Să facem America din nou măreață”).

Într-o declarație publicată de revista americană Variety pe 1 ianuarie, actorul din „Call My Agent!” a declarat că este „total de acord cu actualul președinte – trebuie să facem America din nou măreață. Vom începe în noiembrie”.

Această insinuare a fost o referire la alegerile de la jumătatea mandatului („Mid Terms”, în SUA), programate pentru noiembrie 2026, când sunt programate alegeri pentru Camera Reprezentanților și o parte a Senatului.

Actorul american George Clooney, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au obținut cetățenia franceză pe 26 decembrie.

