Instanța Curții de Apel București a luat o decizie neașteptată în cazul Ancăi Vlădică, fosta jurnalistă care, în luna mai a acestui an, s-a aruncat de la etajul cinci cu fetița ei de 7 ani în brațe. Atât mama, cât și fiica au supraviețuit, iar tatăl a cerut în instanță ca femeia să fie decăzută din drepturile părintești.

Fostă jurnalistă la Realitatea TV și România TV, Anca Vlădică a fost acuzată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București de tentativă de omor asupra unui membru de familie după ce, în seara zilei de 20 mai, și-a luat fetița în brațe și s-a aruncat împreună cu ea de la fereastra apartamentului său, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2.

Concluzia specialiștilor INML

Atât mama, cât și fiica ei au supraviețuit, după ce, inițial, au fost internate în stare critică la Spitalul Floreasca, respectiv Spitalul de Copii ”Grigore Alexandrescu” din București.

După externare, fetița a fost luată de tatăl ei, în vreme ce, conform unor surse judiciare, fosta jurnalistă a ajuns în grija părinților ei.

Sursele citate au afirmat că ea era încă în spital atunci când a fost audiată. Deși ar fi declarat că nu-și mai amintește nimic, specialiștii Insitutului Național de Medicină Legală (INML) ar fi ajuns la concluzia că ea are discernământ, chiar și diminuat, cu toate că, spun anchetatorii, ar încerca să lase de înțeles că are probleme psihice grave.

În același timp, femeia este imobilizată la pat și nu poate să se hrănească decât cu ajutorul unui pai.

Fetița a rămas țintuită la pat

Magistrații Curții de Apel București au decis, recent, ca fosta jurnalistă să fie plasată în control judiciar, măsură care l-ar fi revoltat pe tatăl copilului, care ar fi considerat că instanța nu ar fi făcut dreptate, mai ales că fetița ar fi rămas țintuită la pat, nu mănâncă și nu vorbește.

Totodată, conform portalului instanțelor de judecată, în 15 iulie, fostul partener de viață al Ancăi Vlădică a cerut, la Judecătoria Sectorului 2, decăderea mamei din drepturile părintești, însă, până acum, instanța nu a stabilit data pentru primul termen de judecată.

