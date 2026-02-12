Ce salariu are un cioban la oi în Italia. Cât ar câștiga în România

Marco Sozzi, un tânăr italian în vârstă de 22 de ani din Origgio, provincia Varese, a ales o meserie mai puțin obișnuită pentru generația sa, preferând să devină cioban la oi, în loc să urmeze cariere mai convenționale.

El nici măcar nu provine dintr-o familie cu tradiții în păstorit, dar recunoaște că a fost mereu atras de viața agricolă și de creșterea animalelor. Tatăl său lucrează într-o fabrică de mecanică, iar mama lui este angajată în cadrul Tribunalului din Milano.

„Am ales libertatea, am ales să fiu alături de turma de oi, pe câmp, fără obligații de orar și având posibilitatea de a fi în contact cu natura”, a spus Marco pentru Corrriere della Sera.

Când era copil, la celebra întrebare… „ce vrei să te faci, când o să fii mare?”, el răspundea întotdeauna… „vreau să fiu păstor”, în contrast total cu ceilalți colegii ai săi care spuneau că vor să devină ingineri, manageri sau fotbaliști.

Ca să devină cioban autentic, Marco a renunțat la școală în ultimul an de liceu pentru a urma această pasiune, lucrând inițial pentru o fermă de ovine din zona sa, unde câștiga aproape 1.100 de euro pe lună.

El a fost unul dintre cei opt participanți la cursul inaugural al școlii pentru păstori, înființată în 2023 de Parcul Național al Pădurilor Casentinesi, un program care a atras aproape 200 de aplicanți și care, datorită succesului său, a lansat deja al doilea curs.

Experiența la școala de păstori i-a oferit lui Marco șansa de a învăța și arta veche a fabricării brânzei, cum să îngrijească turma și să o protejeze de prădători, precum lupii.

Apoi, după finalizarea stagiului, s-a întors în regiunea sa natală, unde și-a reluat postul, cu speranța de a-și extinde afacerea în viitor.

„Am cumpărat o turmă de 250 de oi de carne, adică pentru abator. Sunt puține pentru a face un afacere profitabilă, ar trebui să fie cel puțin dublu, dar sper să ajung acolo în următorii ani, vreau să devin și eu un mic proprietar”, a spus tânărul.

El a precizat că viața de păstor este plină de activități, de la verificarea turmei, până la pășunat și îngrijirea oilor care au fătat peste noapte.

„Mă trezesc dimineața devreme – povestește Marco – iau micul dejun împreună cu băiatul care lucrează cu mine, apoi verificăm turma. Dacă este vreo oaie care a fătat peste noapte, o ducem în staul cu mieluții, celelalte, în schimb, le ducem la pășunat. Până la prânz, când mâncăm, uneori un sandviș, alteori puține paste. Apoi din nou la pășunat până mai târziu, când închidem turma în țarc și ne ducem la cină, apoi la culcare în rulota în care petrecem mare parte din săptămână. Acasă ajung rar. Câteodată merg la barul din satul meu, beau o bere cu prietenii, ne povestim experiențele. Social media? Nu sunt centrul atenției mele, așa cum este pentru cineva care stă în spatele unui birou sau al unui computer, dar oricum am Facebook, Instagram și WhatsApp. Aceasta este viața mea și îmi place așa”, a explicat el.

Dar, deși munca este grea și zilele lungi, satisfacțiile și libertatea pe care i le oferă această viață sunt inegalabile, notează rotalianul.com. Și toate acestea pentru un salariu de 1.200-1.300 de euro/lună.

„Nu este vorba despre bani. Îmi ajung banii pentru benzină și cheltuielile mici, nu lucrez atât de mult pentru profit, cât pentru pasiune”, a afirmat Marco, care se bucură de viața simplă și de conexiunea cu natura.

În schimb, un cioban debutant (așa cum e si Mario) câștigă în România între 3.500 și 4.500 lei (net).

Autorul mai recomandă:

De la păstor la investitor. Cum a salvat românul Gregori o patiserie falimentară din Rioja, Spania

Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare

Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre „visătorul” de la Pro TV