Un cioban din Bihor a dat lovitura. În prezent conduce cea mai mare companie din domeniu

16 nov. 2025, 18:06, Social
Un cioban din Bihor a dat lovitura cu o afacere extrem de profitabilă în zonă. Bărbatul conduce acum cea mai mare companie din domeniu, evaluată la 35 de milioane de euro.

Fostul cioban din Bihor a reușit să transforme pasiunea pentru natură într-o afacere de peste 30 de milioane de euro. Bărbatul din Beiuș a decis să își urmeze visul, iar acum conduce una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure și căpșuni din România.

Timp de 30 de ani, Dumitru Gal și-a dedicat viața muncii. Acum, compania sa, evaluată la 35 de milioane de euro, se bazează pe tehnologii de ultimă generație și o echipă de peste 200 de angajați. Bărbatul și-a investit banii în afacerea care i-a adus succesul șa nivel național și a început să cultive fructe de pădure la cele mai înalte standarde.

Afacerea care i-a schimbat viața fostului cioban din Beiuș

Serele fostului cioban sunt un exemplu pentru mulți tineri care își doresc să înceapă o afacere. Pentru Dumitru, succesul a venit din pasiunea pe care o are, dar și din curajul de a încerca.

Pe o suprafață de patru hectare, 33 de solarii produc căpșuni de calitate superioară chiar și în luna noiembrie. Totul este controlat cu precizie, de la temperatură până la nutrienți.

„Avem computer în care le pregătim mâncare, unde avem totul măsurat. Reţetele sunt în funţie de apă, în funcţie de nevoile lor. Ca hrană mergem mai mult pe potasiu, pe fosfor şi îngrășământ foliar”, a explicat și inginerul horticol Gabriela Vlad, potrivit Observator News.

Fructele sunt culese bucată cu bucată

Bărbatul a dezvăluit și câteva dintre secretele sale în afaceri. Dacă în unele zone produsele sunt recoltate printr-un proces automatizat, Dumitru Gal recunoaște că la ei toate fructele sunt culese manual, bucată cu bucată. După recoltare, fructele sunt atent selectate și ambalate.

„Fiecare fruct de pădure este ales manual bucată cu bucată, în funcție de calibru. Cele perfecte ajung în caserole de 250 sau 500 de grame, gata de raft. Sunt și cele mai mici, care nu îndeplinesc aceste criterii, dar ajung acolo unde aduc bucurie”, a explicat bărbatul, potrivit sursei citate.

