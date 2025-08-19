Ce se întâmplă cu proiectele excluse din PNRR: Pîslaru: „Nu întrerupem contracte de lucrări”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern situația proiectelor din fonduri PNRR, menționând că cele excluse nu vor fi întrerupte, ci doar suspendate. În ceea ce privește noua Ordonanță, aceasta va urma să clarifice fluxurile financiare.

„Probabil că ați auzit că, din neclaritatea aceasta, care sunt proiectele care rămân, care pleacă, care cad, care continuă. Există și o problemă de fluxuri financiare, întârzieri, că nu știi dacă proiectul acela e pe grant sau pe împrumut, dacă proiectul acela rămâne sau nu rămâne, dacă se termină la timp sau nu se termină la timp. Și vom avea o Ordonanță de Urgență care clarifică fluxurile financiare și, inclusiv între autoritățile locale, ce se întâmplă cu proiectele care începuseră deja pe PNRR, cum le mutăm pe alte surse de finanțare”, a spus Dragoș Pîslaru.

În același context, Pîslaru a menționat că formularea pentru proiectele care sunt la 30%, nu este una de reziliere a contractului, ci doar una de „suspendare”.

„Și încă un lucru foarte important. Noi, prin această ordonanță, nu întrerupem contracte de lucrări. E foarte important. Șantierele nu se închid ca urmare a acestei OUG. Ceea ce facem este doar să ne uităm la sursa de finanțare și stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim. Gândiți-vă ceva de genul: am 10 lei și am contractat, supra-contractat, 40 de lei de proiecte. O abordare ar fi să le plătesc așa cum vin facturile și atunci voi folosi cei 10 lei ca să plătesc câte puțin din proiecte care sunt, de fapt, de 40 de lei. Și nu o să termin nimic. Cealaltă abordare, și asta face OUG-ul de astăzi, spune am 10 lei, vreau să știu care sunt proiectele de 10 lei pe care mă pot concentra, cele mai mature, cele mai avansate, pe cele pe care le termin până la 31 august 2026. Este pentru mine și pentru colegii din guvern un moment hotărâtor, repet, de transparență, de profesionalism, de a pune ordine în modul în care se finanțează lucrurile pe PNRR”, a mai spus Pîslaru.

„Avem nevoie, ca într-o țară care a cheltuit excesiv, într-o țară în care deficitele sunt mari, într-o țară în care avem acum un efort colectiv de a ne pune casa în ordine, avem nevoie, mai ales pe partea de proiecte de investiții, să știm ce putem să facem, ce ne permitem, când și până când avem de finalizat proiectele respective”, a precizat ministrul. Acesta a atras atenția că ordonanța de urgență atinge și alte surse de finanțare.

