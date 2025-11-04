Regimul recomandat pentru pancreas și ficat. Când este recomandat și care sunt cele mai sănătoase alimente

Alimentația atent aleasă este primul pas pentru un regim ideal pentru pancreas și ficat. Aceasta trebuie să fie ușor de digerat ca să poată proteja cele două dintre cele mai importante organe implicate în metabolism și digestie, de aceea, este important să știm ce este indicat și ce nu.

Tipul acesta de regim ajută la reducerea inflamației, la refacerea funcțiilor și la prevenirea episoadelor dureroase, este recomandat și pentru pancreatită, steartoză hepatică, disfuncții hepatice și tulburări digestive asociate.

Ce regim este eficient pentru pancreas și ficat

Atunci când suprasolicităm pancreasul și ficatul, întregul organism are de suferit, aceste organe coordonează digestia grăsimilor, metabolismul glucidelor și filtrarea toxinelor. Un regim pune accent pe alimente ușoare, bogate în nutrienți, cu cât mai puțini aditivi, prăjeli sau grăsimi animale.

În primul rând, mesele trebuie să fie mici și dese, câte cinci pe zi, pentru a nu încărca digestia. Este foarte important să se consume alimente gătite simplu, prin fierbere, coacere sau preparare la abur. Carnea recomandată este cea albă, precum puiul fără piele, curcanul și peștele slab, iar lactatele este bine să fie degresate și în cantități moderate.

Ouăle trebuie consumate cu precauție, preferabil sub formă de albuș, întrucât gălbenușul conține grăsimi care pot stimula secreția pancreatică prea intens. Legumele trebuie să fie baza, în special cele ușor de digerat: morcov, dovlecel, cartof, orez, sfeclă, păstârnac, fasole verde.

Ele trebuie gătite și pasate chiar în prima zi de regim. În privința fructelor, ele se aleg coapte, fără coajă, și eventual compoturi fără zahăr. Este foarte importantă și hidratarea adecvată, cu apă plată, ceaiuri ușoare de mușețel, mentă sau gălbenele.

Trebuie evitate complet alcoolul, prăjelile, grăsimile grele, mezelurile, untura, smântâna grasă, ciocolata, alimentele picante, ceapa și usturoiul prăjit, sucurile acidulate și fast food-ul.

Cum ar trebui să arate meniul pe o zi

O zi alimentară pentru refacerea pancreasului și ficatului poate să înceapă cu un mic dejun ușor, precum griș cu lapte degresat sau ovăz fiert în apă, alături de un compot din mere.

La prânz poți consuma o supă cremă de dovlecel, orez cu morcov sau piure de cartofi cu pește alb fiert. Cina trebuie să fie una ușoară, de exemplu paste din grâu dur cu un sos simplu de legume sau o supă de legume strecurată.

