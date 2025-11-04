Ce semnifică, de fapt, cifrele de pe butonul frigiderului. Nu, nu controlează temperatura în mod direct

Deși mulți dintre noi tindem să credem că butonul de reglare din interiorul frigiderului setează în mod direct temperatura aparatului, ei bine, în realitate, acest reglaj nu controlează temperatura direct, ci, de fapt, durata de funcționare a compresorului, componenta responsabilă de răcirea aerului din interior.

Astfel, un utilizator TikTok, cunosct sub numele @t.lifehackeng, a explicat pe scurt cum funcționează acest mecanism:

„Butonul cu numere de la 1 la 5 nu modifică temperatura, ci reglează cât timp lucrează compresorul. La nivelul 1, compresorul funcționează mai puțin, deci frigiderul răcește mai slab și consumă mai puțină energie. La nivelul 5, compresorul lucrează aproape continuu, asigurând o răcire mai intensă, dar și un consum mai mare de curent electric.”

Astfel, reglajul butonului trebuie adaptat în funcție de sezon și de cantitatea de alimente depozitate:

Vara, c ând temperatura ambiental ă este mai ridicată , sunt recomandate setările 4-5, ca s ă se mențină o răcire eficientă

În sezonul rece , de obicei , nivelurile 2-3 sunt suficiente

Dac ă frigiderul este foarte plin , poate fi necesară creșterea nivelului , pentru o răcire uniformă a tuturor alimentelor

„Butonul nu face frigiderul mai rece sau mai cald, ci doar decide cât timp compresorul funcționează. Când aparatul este liniștit, compresorul nu lucrează. Când se aud zgomote, înseamnă că frigiderul răcește”, explică tiktokerul.

Pentru a verifica temperatura reală din interior, specialiștii recomandă să folosești un termometru. Temperatura optimă pentru conservarea alimentelor este între +2°C și +8°C.

Autorul recomandă:

