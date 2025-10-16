Ce semnificație au numerele de pe rotița din interiorul frigiderului. Acelea nu sunt gradele

Multe persoane trăiesc cu impresia că numerele de lângă rotița din frigider reprezintă setarea temperaturii, însă asta este doar un mit. Mulți nu știu cum să folosească corect frigiderul, iar asta poate umfla facturile la energie electrică.

Numerele din interiorul frigiderulului sunt înțelese greșit de multe ori. Majoritatea persoanelor cred că reprezintă temperatura exactă în grade Celsius sau Fahrenheit, însă adevărul este altul. Ele indică intensitatea răcirii. De exemplu, dacă frigiderul este setat la un număr mai mare, asta înseamnă o răcire mai puternică, dar nu specifică o anumită temperatură.

Ce reprezintă rotița din interiorul frigiderului?

Contrar, dacă frigiderul este setat la un număr mai mic, asta înseamnă o răcire mai moderată, utilă pentru economia la energie sau pentru păstrarea unor alimente care nu au nevoie de temperaturi prea scăzute. Pentru oamenii care vor să știe exact temperatura, este ideal să se folosească de un termometru intern.

Autorului canalului de Tik Tok „t.lifehackeng” a mărturisit că butonul cu numere de la 1 la 5 reprezintă, de fapt, durata de funcționare a compresorului, nu temperatura directă. Setarea 1 reprezintă cel mai scurt timp de funcționare, iar 5 cel mai lung.

Recomandări pentru fiecare sezon:

Vara: 4-5 (compresorul funcționează mai mult din cauza căldurii exterioare)

Toamna: 2-4 (timp mediu, în funcție de cantitatea de alimente)

Iarna: 2-3 (timp mai scurt, temperatura exterioară ajută la răcire).

Un factor important care influențează setarea optimă este și cantitatea de alimente de frigider. Pentru un frigider mai puțin plin, o setare de 2-3 este suficientă.

O setare ridicată activează mai des compresorul, iar asta înseamnă că frigiderul ajunge la o temperatură mai scăzută și va avea un consum mai mare. În general, frigiderele au indicații pentru setări optime, dar acestea pot varia în funcție de model și de producător. Unele frigidere au compartimente speciale pentru carne și legume și temperatura poate fi diferită.

Recomandările autorului: