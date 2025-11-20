Ce semnificații are pentru România și Europa planul de pace al lui Trump pe Ucraina? Fostul șef al spionajului românesc și un fost consilier prezidențial explică pentru Gândul: „Este vorba despre evitarea unei catastrofe totale”/„Bucureștiului îi va fi foarte greu să mai facă pași înapoi”

Planul secret de pace, în 28 de puncte dintre Rusia și Ucraina, „meșteșugit” de Donald Trump în spatele ușilor închise – fără să fie, până în prezent, făcut public oficial – a stârnit multe controverse, discuții aprinse și semne de întrebare pe scena politică internațională.

Cine pierde și cine câștigă dacă planul de pace al lui Trump va deveni realitate? Ce înseamnă efectiv acest plan din punct de vedere militar și politic? Cum va fi el pus în aplicare în teren, pe frontul de luptă? Reprezintă o capitulare a Ucrainei, așa cum susțin europenii? Ce greutate și simbolistică are planul lui Trump pentru Europa ? Care ar trebui să fie poziția României la planul de pace al lui Trump? Să nu uităm: România are o frontieră de 650 de kilometri cu tot acest război.

Deciziile administrației americane din aceste zile ar putea pune punct conflictului militar sau ar putea „arunca în aer” și mai mult discuțiile oricum așa tensionate din jurul războiului ruso-ucrainean care durează de mai bine de trei ani .

Cum se rescrie istoria, pentru cine sunt aruncate zarurile victoriei, cum vor cădea miturile clamate în anii războiului de la granița României, dar și cum este privit planul lui Donald Trump, am discutat cu Dan Dungaciu, fost consilier prezidențial și generalul (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe.

Dan Dungaciu: „Planul de pace este, dacă vreți, un element tactic”

Ce înseamnă planul lui Donald Trump, din punct de vedere militar și politic?

„Este un semnal că ce s-a întâmplat în Alaska, în întâlnirea dintre președintele Trump și președintele Putin nu a fost un accident, ci este un trend. America, în acest moment, merge pe același trend. Planul acesta de pace despre care discutăm fără să-l fi văzut – trebuie să facem această precizare – este încă o etapă din implementarea acestei viziuni strategice. Planul de pace este, dacă vreți, un element tactic. Viziunea strategică este de menținere a uneui dialog și a unui parteneriat cu Federația Rusă, așa cum a fost el sugerat la Alaska”, a explicat analistul de politică externă.

„Domnul Zelenski se află în cea mai complicată situație politică”

Ce va înseamna pentru Ucraina planul de pace al lui Trump?

„Este dur să spunem asta, dar într-un fel, va însemna ilustrarea realităților de pe teren. Pentru că, din păcate pentru Kiev, niciodată nu a fost pus într-o situație de negociere cu Federația Rusă, dintr-o postură atât de slabă. Kievul astăzi este bombardat din toate părțile – nu doar la propriu, ci și la figurat. Adică, pe teren începe să piardă, iar politic vorbind domnul Zelenski se află într-o situație fără precedent. Cea mai complicată situație politică. Vine iarna, iar infrastructura energetică a Ucrainei este la pământ. Populația se află și ea într-o stare tensionată, lucruri care fac ca Ucraina sa fie slabă în această negociere.”

„Reacțiile europenilor, palide și fără coerență”

Ce înseamnă planul lui Trump, din punctul de vedere al Europei?

„Europenii, după cum ați văzut, încearcă să reacționeze, dar încercările lor nu sunt nici pe departe atât de coerente, mai degrabă palide. Cea mai puternică reacție a fost a domnului Macron – care a arătat în fața presei un așa – zis acord de vânzare a 100 de avioane Rafale franțuzești către Ucraina – dar nu ne-a spus nimeni de unde vin banii și nici când vin avioanele.

A fost mai degrabă o încercare de a para politic această tentativă a americanilor de a veni cu un plan de pace, alături de planul de pace britanico – european, care înseamnă altceva și care evident că îi va nemulțumi complet pe ruși. Planul american de pace îi va nemulțumi pe ucraineni, dar repet Ucraina se află într-o conjunctură de putere foarte slabă.”

„Rușii pot să vândă asta ca pe o victorie și evident că asta vor încerca să facă”

Victorie strategică a Rusiei, după planul lui Donald Trump?

„Evident că va fi o victorie strategică a Federației Ruse, pentru că, în ciuda faptului că agenda specială nu va fi întrunită 100% vor fi atinse punctele principale pe care rușii le tot clamează. Adică, Ucraina să nu intre în NATO, Ucraina să fie demilitarizată – în sensul în care armata ucraineană să fie redusă la o dimensiune care să nu pună probleme Federației Ruse și să nu beneficieze de un anumit tip de armament care ar putea să lovească în mod fatal Rusia. Deci, asta ar înseamna în viziunea rusă, demilitarizarea.

Sigur, cu anumite amendamente, în sensul că nici rușii nu vor putea pune armament în Regiunea Donbas etc. Ce se va întâmpla cu denazificarea acestui regim? Probabil că rușii se gândesc la o schimbare de regim, adică domnul Zelenski pleacă și vine altcineva, probabil domnul Valeri Zalujnîi (n.r. – în prezent, ambasador al Ucrainei la Londra.) Rușii pot să vândă asta ca pe o victorie și evident că asta vor încerca să facă. Deci, pentru ei, este un plan care le va conveni.

Alta va fi problema Kievului – căruia îi va fi foarte dificil să vândă această poveste ca pe o victorie. Este greu, după ce ai ridicat ștacheta atât de mult – după ce trei ani de zile ai vorbit despre o armată rusă care trebuie să fie înfrântă, care este slabă, o economie rusă care se prăbușește – să admiți că, de fapt, lucrurile se termină, inclusiv prin cedarea unor teritorii pe care rușii nu le au acum, militar vorbind. Deci, pentru Kiev și pentru europeni va fi greu.

Înfrânții acestui plan de pace, dacă el se va implementa, vor fi în ordine Ucraina și Uniunea Europeană . Trebuie să vedem reacțiile, pentru că, de aici, trebuie să ne așteptăm că vor veni încercările care să pună zahăr în benzina acestui plan de pace.Din păcate însă, nici ucraineni nu au foarte multe cărți de jucat, iar europenii încep să fie tot mai palizi în reacțiile lor”, a explicat Dan Dungaciu, analist de politică externă.

„În România s-a mers pe o singură carte și anume cea europeană”

Poziția României în planul de pace al lui Trump

Dan Dungaciu, analist de politică externă, recunoaște că în toți acești ani, România și-a pus toate cărțile în coșul european, adică, explică interlocutorul Gândul, a mers fără nuanțe și într-o singură direcție.

„Un stat aflat la buza acestui conflict, ar fi trebuit să fie puțin mai nuanțat. Cel puțin, la fel de nuanțat precum a fost Polonia. Polonezii și-au lăsat o marjă de mișcare, în sensul în care, două instanțe importante – politice și strategice de la Varșovia – au vorbit, nu neapărat, pe aceeași tonalitate. În România, de sus până jos – mă refer aici la aparatul guvernamental – s-a mers pe o singură carte și anume cartea europeană. În traducere, strategic vorbind, cartea franțuzească, care era pură și dură, suport pentru Ucraina fără nicio reținere, continuarea luptei pntru victoria ucraineană etc.

A fost, după părerea mea, o atitudine neînțeleaptă a Bucureștiului și îi va fi foarte greu acum Bucureștiului să mai facă pași înapoi, pentru că nu a sugerat niciodată că ar face consultări cu americanii în legătură cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. A mers pe aceeași idee, cel puțin exagerată a Bruxelles -ului, care la rândul lui a încercat să folosească războiul din Ucraina pentru constituirea unei Federații Europene și pentru întărirea și centralizarea politică a UE.

Nu am discutat niciodată cu americanii pe subiectul ăsta, nu ne-am consultat niciodată cu americanii pe subiectul acesta, ne-am pus toate cărțile în coșul european. Și sigur că vom fi la aceeași masă cu europenii sau dacă vreți – nu vom fi la nicio masă de negocieri – pentru că europenii nu vor fi prezenzi la nicio masă de negociere mare. România va rămâne, în continuare, irelevantă strategic.

Viktor Orban, marele câștigător al planului lui Donald Trump

„Dacă planul american va fi implementat, principalul câștigător din regiune va fi Viktor Orban – iar asta va pune mari probleme, inclusiv de negociere sau de gestionare a relației cu Budapesta, pentru că Viktor Orban va fi un actor mult mai important, cel puțin în comparație cu dimensiunea statului pe care-l reprezintă. Și asta ne va putea pune probleme în relația bilaterală, pentru că Orban are relație diplomatice bune și cu America, dar și cu Rusia, și cu China, dar și cu Turcia. România nu are relații bune diplomatice cu aceste state și asta va fi principala problemă regională a României.

A doua problemă, va fi chestiunea Republicii Moldova. Ce se va întâmpla cu perspectiva europeană care se tot invocă astăzi și anume 2028 anul integrării europene a Republicii Moldova? Cum vei integra o Republică Moldovă și o Ucraină, ambele cu teritorii necontrolate de către cele două state? Ucraina nu-și va controla 20% din teritorii, Republica Moldova 10-12 % din teritorii.

Ce se va întâmpla cu Ucraina dacă va fi oficial înfrântă? Va mai fi susținută financiar de către statele europene de Occident în aceeași măsură? Europenii vor accelera la fel integrarea europeneană a Ucrainei și a Republicii Moldovei sau vor începe să discute altfel? În toate aceste dosare, România nu va avea atuuri foarte mari, pentru că a ales să meargă obstinat într-o singură direcție”, a conchis Dan Dungaciu.

Silviu Predoiu: „Un acord între Washington și Moscova, în care Kievul și europenii sunt invitați doar să semneze”

„Războiul lui Biden” și „pacea lui Trump”

„Dacă se confirmă detaliile apărute în presă, nu vorbim atât un plan de pace, cât despre unul de evitare a unei catastrofe totale. Pornind de la premisa că războiul nu mai are o soluție militară – că o victorie a vreuneia dintre părți este imposibilă, planul în 28 de puncte este, de fapt, o încercare de a îngheța conflictul pe linia de contact de azi. De a opri pierderea de vieți și de a evita riscul unei confruntări nucleare, nu de a reveni la situația dinainte de 2020 sau chiar din 2014 – ceea ce, realist, nu mai este posibil.

Politic, este un acord între Washington și Moscova, în care Kievul și europenii sunt invitați doar să semneze la final. Concret « înghețăm » un război imposibil de câștigat militar, pe o frontieră care nu ne place, dar cu care va trebui să trăim. Donald Trump a definit repetat acest conflict drept « războiul lui Biden. » Nu al lui Putin, nu al lui Zelenski.

Ucraina este doar teatrul de luptă, iar ucrainenii au ajuns să moară într-un război pe care nu l-au ales. Da, Rusia este agresorul, nici măcar Trump nu neagă acest lucru, dar dacă războiul ucrainean este « al lui Biden », este foarte clar că își dorește ca pacea să fie « a lui Trump. »”, a explicat fostul director al SIE.

„Reducerea armatei de 2,5 ori, fără garanții solide, înseamnă capitulare”

Ce înseamnă capitularea Ucrainei, după condițiile impuse în planul SUA?

” Reducerea armatei de 2,5 ori, fără garanții solide, înseamnă capitulare. Aceeași reducere, însoțită de un regim de securitate colectivă și de reconstrucție finanțate de SUA și Europa, poate fi transformată într-un compromis dureros, dar gestionabil. Diferența o fac compensațiile și garanțiile de securitate care nu sunt foarte clare în acest moment, dar aici UE ar putea interveni ulterior”, explicat Silviu Predoiu.

„Prelungirea unui conflict dureros care poate escalada oricând, inclusiv într-unul nuclear”

Are Europa o alternativă reală pentru planul lui Trump?

„Pentru Europa, întrebarea reală nu este dacă « ne place sau nu planul? », ci dacă suntem capabili să oferim o alternativă reală, viabilă, alta decât « vom sprijini Ucraina cu tot ce este necesar și pentru cât timp este necesar, până la capăt. » Dacă acceptăm o pace negociată cu pierderi pentru Ucraina, suntem pregătiți să plătim prețul compensațiilor?

Suntem pregătiți să finanțăm reconstrucția, să întărim serios flancul estic și să ne asumăm politic față de cetățenii noștri că aceasta este « pacea posibilă », pentru că cea ideală nu este posibilă? Și mai ales – să înțelegem și să acceptăm că dacă răspunsul este «nu », atunci alternativa nu este victoria militară a Ucrainei – ci prelungirea unui conflict dureros care poate escalada oricând, inclusiv într-unul nuclear.”

Ce înseamnă planul lui Trump pentru viitorul politic al lui Zelenski?

„Zelenski are de ales, între a fi președintele unei păci imposibil de digerat sau președintele unui război imposibil de câștigat. Oricare ar fi opțiunea, va fi ultima pentru el ca om politic. Cât despre SUA, aceasta nu depinde de un om, ci de o formulă de putere la Kiev care să poată semna și implementa acordurile. Am convingerea că această formulă există și este deja pregătită.”

„Nu putem însă accepta ca această pace să nu includă și garanții solide de securitate pentru regiune”

Ar trebui ca România să ceară garanții de securitate în planul de pace al lui Trump?

„În opinia mea, România, într-o asemenea evoluție, ar trebui să spună « înțelegem nevoia de încheiere a acestui război și acceptăm că va exista o pace negociată, iar Ucraina va suferi pierderi. Nu putem însă accepta ca această pace, care lasă în urmă o Ucraină neapărat slabă și un flanc estic vulnerabil, să nu includă și garanții solide de securitate pentru regiune, asumate explicit de SUA și Europa. » Fără acestea nu vorbim de pace, ci doar doar de un interludiu până la următorului război”, a conchis Silviu Predoiu, fost general cu patru stele și expert în domeniul serviciilor de informații.

Planul secret al lui Trump, dezvăluiri din spatele ușilor închise

Administrația Trump a lucrat în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios. Planul american în 28 de puncte este inspirat de succesul președintelui Trump în promovarea unui acord în Gaza.

Donald Trump a susținut un plan în 28 de puncte, pe care conducerea administrației sale „l-a elaborat în secret timp de câteva săptămâni”, consultându-se cu trimisul special al președintelui rus Kirill Dmitriev și oficiali ucraineni, potrivit dezvăluirilor unui oficial de rang înalt.

Conform sursei NBC News, din partea SUA la elaborarea planului au participat trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui Jared Kushner.

Planul este destinat să ofere ambelor părți garanții de securitate, pentru a asigura o pace durabilă, a declarat un oficial de rang înalt al NBC News și include ceea ce Ucraina dorește și are nevoie pentru a atinge o pace durabilă.

Planul de pace al SUA pentru Ucraina va necesita concesii din partea Kievului, relatează Politicо, amintind despre limitarea puterii militare ucrainene, precum și despre concesii teritoriale din partea Kievului.

Planul de pace al Washingtonului pentru încetarea războiului din Ucraina se bazează pe propunerile ambelor părți ale conflictului, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Planul SUA prevede renunțarea Ucrainei la NATO pentru câțiva ani și interzicerea desfășurării forțelor de menținere a păcii străine în interiorul țării, potrivit The Wall Street Journal. ️

Rusia va controla Donbasul în schimbul unei chirii plătite Ucrainei: aceasta este propunerea conținută în „planul de pace” al SUA, scrie Telegraph.

Funcționari americani familiarizați cu propunerea au declarat că aceasta prevede predarea către ruși a întregii regiuni estice a Donbasului, inclusiv a teritoriilor pe care le controlează în prezent Kievul.

Moscova va promite să nu atace mai departe Ucraina sau alte țări europene, spun oficialii, și va consolida această promisiune prin lege.

„Pentru a încheia un război complex și mortal, cum este cel din Ucraina, este necesar un schimb amplu de idei serioase și realiste. Și pentru a atinge o pace durabilă, ambele părți trebuie să accepte concesii dificile, dar necesare. De aceea, elaborăm și vom continua să elaborăm o listă de idei posibile pentru încetarea acestui război, bazându-ne pe propunerile ambelor părți ale conflictului”, a scris Rubio pe X.

Europa nu rămâne imună la Planul lui Donald Trump

Europa se pronunță împotriva planului de pace susținut de SUA pentru Ucraina, a precizat Reuters. Agenția de știri citează surse care au dezvăluit că țările europene joi s-au pronunțat împotriva planului de pace susținut de SUA pentru Ucraina.

Motivul principal este acela că, prin acest plan, se va cere Kievului să renunțe la o mare parte din teritoriu și să se dezarmeze parțial, iar aliații Ucrainei consideră acest lucru echivalent cu o capitulare.

Miniștrii de externe ai UE s-au întâlnit joi dimineață la Bruxelles, principalul subiect subiect fiind planul secret de încheiere a războiului ruso-ucrainean, elaborat de Donald Trump, bazat – susțin europenii, pe ceea ce echivalează, în esență, cu o capitulare din partea Kievului.

Incertitudini vechi la planuri noi pentru Ucraina?

Planul în 28 de puncte, elaborat între SUA și Rusia într-o serie de discuții secrete, a reînnoit temerile că Ucraina este exclusă din discuțiile despre viitorul său. Pe lângă obligarea Ucrainei să cedeze teritorii, acordul ar reduce la jumătate numărul armatei Kievului și i-ar interzice să dețină rachete cu rază lungă de acțiune.

Planul ar bloca, de asemenea, desfășurarea de trupe străine în Ucraina, ar pune capăt asistenței militare americane și ar împiedica aterizarea aeronavelor diplomatice străine în țară. Ucrainei i s-ar permite să negocieze garanții de securitate din partea guvernelor SUA și UE pentru a ajuta la menținerea oricărui armistițiu.

Oficialii din capitala Ucrainei au respins planul, iar Rusia a negat că ar avea cunoștință despre acesta. Donald Trump nu a comentat acordul, dar a dezvăluit miercuri că i-a spus recent lui Vladimir Putin: „Lasă-mă să rezolv nenorocitul tău de război.”

Kremlinul „nu are nimic nou de spus” despre planul de pace al SUA

Kremlinul a reacționat la rapoartele din presa internațională despre un plan de pace în 28 de puncte pe care Guvernul SUA l-ar fi elaborat împreună cu Rusia. Guvernul rus nu are „nimic nou” de spus pe această temă, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului de presă de joi.

Peskov a repetat, de asemenea, punctele de discuție obișnuite ale rușilor despre război. El a spus că orice acord de pace ar trebui să elimine „cauzele profunde ale conflictului.” Peskov nu a vrut să spună nici dacă Vladimir Putin a fost informat despre planul de pace.

