Un scandal de corupție – fără precedent ca amploare – zguduie cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. La doar câteva zile după ce administrația prezidențială a luat măsuri pentru a limita puterile instituțiilor anticorupție – în luna iulie -, noua lege a fost abrogată în grabă din cauza criticilor occidentale și a primelor proteste în masă de la izbucnirea războiului la scară largă. Acum, după câteva luni de tăcere, agențiile anticorupție au răspuns cu un val de dezvăluiri șocante.

Acum aproximativ șase luni, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a efectuat o operațiune la scară largă împotriva anchetatorilor Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU).

Este vorba despre un birou independent, înființat în 2015 pe baza recomandărilor occidentale pentru combaterea corupției în eșaloanele superioare ale puterii, amintește Konstantin Skorkin într-0 analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Justificarea dată pentru operațiunea SBU a fost că anchetatorii NABU colaborau cu politicieni pro-ruși fugari și cu Kremlinul.

„Infrastructura anticorup ție va funcționa, doar fără influența rusească – trebuie curățată de asta” , a spus Zelenski la acea vreme.

Parlamentul a votat rapid pentru limitarea puterilor NABU și ale organizațiilor afiliate.

„ Echipa președintelui a fost forțată să dea înapoi, dar răul era făcut ”

Această mișcare a președintelui Zelenski a fost văzută, în unele cercuri, ca o metodă de a elimina controlul extern, venită la un moment oportun. Noua administrație din Statele Unite a arătat puțin interes în promovarea democrației și a statului de drept în alte țări. În Europa, se aștepta ca tulburările interne de la Kiev să fie eclipsate de nevoia de a lupta împotriva agresiunii rusești.

Pe plan intern, explică Skorkin, societatea ucraineană părea mult prea epuizată de război pentru a acorda atenție certurilor politice.

„Lucrurile nu au mers conform planului. Reacția UE a fost negativă, iar Kievul și alte orașe importante au fost martore primelor proteste stradale – susținute de primarii locali – de la începutul războiului la scară largă. Echipa președintelui a fost forțată să dea înapoi, dar răul era făcut.

Reputația lui Zelenski în Europa a suferit o lovitur ă majoră , pe fondul unui val de articole occidentale despre corupția ucraineană.

Relațiile dintre administrația prezidențială și partidul Slujitorul Poporului al lui Zelenski s-au deteriorat , de asemenea, iar parlamentarii au fost forțați să voteze pentru două rezoluții contradictorii.

O parte semnificativă a societății ucrainene nu a fost convinsă de acuzațiile conform cărora detectivii NABU lucrau pentru Rusia, iar întregul episod a fost perceput ca o încercare de a proteja cercul apropiat al pre ședintelui de a fi investigat.

Era clar că impasul va continua, cei însărcinați cu combaterea corupției intensificându-și investigațiile. Într-adevăr, NABU – în această lună – a început să facă dezvăluiri care au eclipsat toate scandalurile și acuzațiile anterioare”, continuă Konstantin Skorkin.

Mindich , prietenul lui Zelenski, figură proeminentă în noua oligarhie care s-a dezvoltat în jurul furnizării de bunuri militare

Ancheta în cauză se concentrează pe Timur Mindich, un om de afaceri care face parte din cercul apropiat al lui Zelenski. Coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 Studio a lui Zelenski, Mindich i-a împrumutat fostului actor și comedian mașina sa blindată când Zelenski a candidat la alegerile prezidențiale din 2019.

Mindich a fost, de asemenea, cândva apropiat de oligarhul Ihor Kolomoisky (care se află acum în arest preventiv sub acuzația de fraudă și delapidare) și avea interese comerciale în Rusia, inclusiv în comerțul cu diamante.

„Încrederea lui Zelenski în Mindich era atât de mare încât președintele și-a sărbătorit ziua de naștere în 2021 într-un apartament aparținând lui Mindich. Același apartament avea să fie ulterior supravegheat de agențiile anticorupție.

După izbucnirea războiului cu Rusia, Mindich a devenit o figură proeminentă în noua oligarhie care s-a dezvoltat în jurul furniz ării de bunuri militare.

În pres ă, Mindich a fost asociat cu compania Fire Point , care – înainte ca Rusia să invadeze Ucraina – era o agenție de casting pentru emisiunile Kvartal 95 , dar în ultimii ani a devenit un important produc ător de armament , primind p ân ă la 10% din cheltuielile de achiziții publice ale Ucrainei pentru apărare.

Compania, î ns ă, neagă orice legătură cu Mindich.

Operațiunea Midas a NABU a început cu relatări despre percheziții la domiciliile lui Mindich, care nu se mai afla în Ucraina la acel moment, și ale fostului ministru al Energiei devenit ministru al Justiției, German Galușcenko, care a fost demis.

Ulterior, NABU a publicat înregistrări ale interceptărilor telefonice care dezvăluie o vastă rețea de corupție în sectorul energetic al Ucrainei. Conversațiile private prezintă o imagine extrem de compromițătoare a ceea ce se întâmplă, în Ucraina, în acest domeniu”, punctează Skorkin în analiza sa.

Un scandal toxic

Conform NABU, un grup de indivizi, inclusiv oficiali și oameni de afaceri apropiați guvernului, au folosit compania de stat Energoatom, cel mai mare producător de energie electrică din Ucraina, pentru propria îmbogățire ilegală.

Companiile private au plătit comisioane unor „supraveghetori” informali pentru dreptul de a lucra cu Energoatom, iar acești bani ilici au fost apoi spălați prin rețeaua financiară a grupului. Se presupune că creierul schemei criminale nu era altul decât Mindich.

„Efectele în lanț ale dezvăluirilor se extind și afectează un număr tot mai mare de înalți oficiali, inclusiv fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, recent numitul prim-ministru, Iulia Sviridenko, ministrul Energiei, Svetlana Grinciuk, care a demisionat deja, și alții.

Fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșev, un alt membru al cercului de confidenți ai lui Zelenski (soția lui Zelenski este presupusa nașă a copilului lui Cernîșev), este, de asemenea, acuzat că a primit bani din vistieria din umbră a lui Mindich.

La toxicitatea scandalului contribuie implicarea unor persoane asociate anterior cu Andrei Derkach, fostul șef al Energoatom, care a dezertat la Kremlin și este acum membru al camerei superioare a parlamentului rus, Consiliul Federației. Unul dintre inculpații din scandalul actual este Igor Mironyuk, un fost consilier al lui Derkach, iar „biroul din umbră” din centrul schemei de corupție se afla într-un sediu deținut de familia lui Derkach.

Scandalul de corupție domină politica internă ucraineană, toate forțele de opoziție încercând s ă-l exploateze.

Trei facțiuni de opoziție din parlament – reprezent ând partidele Solidaritatea European ă, Holos și Patria – cer demisia guvernului și înlocuirea acestuia cu un cabinet de „unitate na țională” cu participarea opoziției.

De asemenea, se cere demisia lui Andrii Yermak, influentul șef al administrației prezidențiale. Pe măsură ce scandalul se extinde, există zvonuri că unii deputați din partidul Slujitorul Poporului al lui Zelenski sunt pregătiți să susțină aceste cereri”, mai scrie Konstantin Skorkin.

Va trece echipa lui Zelenski de furtună?

NABU a primit sprijin din partea liderilor europeni, care nu și-au ascuns dezamăgirea și solicită conducerii ucrainene să investigheze temeinic toate acuzațiile. Nu există nicio îndoială că ajutorul european în curs va fi acum și mai strâns legat de epurările anticorupție și de reformele administrației publice.

De asemenea, este clar că scandalul de corupție va fi folosit împotriva Ucrainei atât de cei care se opun continuării sprijinului occidental, cât și de propaganda rusă.

„Zelenski încearcă să se distanțeze de scandal, spunând că susține ancheta și declarând pentru Bloomberg: „Președintele unei țări aflate în război nu poate avea prieteni”.

Au fost deja impuse sancțiuni împotriva lui Mindich și a altora implicați în acuza ții, dar acuzațiile împotriva unor persoane apropiate pre ședintelui nu pot să nu-i afecteze imaginea.

Este posibil ca echipa lui Zelenski să se bazeze pe capacitatea de a trece peste furtună, care ar putea fi în curând umbrit ă de evenimentele de pe front.

NABU a fost adesea criticată anterior pentru că a permis ca acuzațiile să se împotmoleasc ă în instan ță și în alte proceduri legale.

Însă, într-un moment în care jumătate din țară nu are curent electric din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, deturnarea de fonduri din sectorul energetic pare a fi un jaf.

Departe de a se potoli, furtuna politică pare doar să se intensifice”, încheie Konstantin Skorkin.

RECOMANDAREA AUTORULUI: