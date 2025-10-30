Prima pagină » Actualitate » Ce spun colegii profesorului universitar din Iași, acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală

Ce spun colegii profesorului universitar din Iași, acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală

30 oct. 2025, 09:13
Ce spun colegii profesorului universitar din Iași, acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală
sursa foto: Ziarul de Iasi

La Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV Iași), acolo unde un cadru universitar este cercetat pentru comportamente nepotrivite, apar două perspective care se contrazic: pe de o parte, mai multe studente afirmă toată lumea știa” de modul în care erau tratate, iar din cealaltă parte, colegii profesorului susțin nu au avut cunoștință despre astfel de fapte, scrie Ziarul de Iași.

Conform mai multor tinere de la Facultatea de Medicină Veterinară, în ultima perioadă circulau tot mai des în rândul studenților discuții despre comportamentele nepotrivite ale profesorului, și anume, glume deocheate, remarci sau întrebări cu tentă sexuală în timpul cursurilor. Discuțiile acestea s-ar fi purtat atât în grupurile online ale studenților, cât și în pauze sau în cadrul comunității academice.

