Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie

După 32 de ani în slujba de profesor, un american a decis că nu vrea să aștepte pensia deplină pentru a se bucura de viață. S-a pensionat anticipat, și-a vândut casa, mașina și toate bunurile, iar acum trăiește ieftin și bine, cu jumătate de pensie, în Guatemala.

Ron Podmore, un profesor american în vârstă de 58 de ani, care știa că nu va primi pensia completă dacă se retrage mai devreme, a decis că se poate descurca și cu jumătate de sumă. Nu în Statele Unite, ci într-o zonă cu un nivel de trai mai scăzut.

S-a pensionat anticipat, a vândut tot și s-a mutat în Guatemala

S-a mutat în Guatemala după ce și-a vândut totul – casa, mașina, bunurile personale – și acum trăiește viața la care visase. A fost profesor timp de 32 de ani în școli secundare din statul Washington și a simțit că a sosit momentul să se oprească.

„În niciun caz nu voiam să predau până la 65 de ani”, a declarat el. A explicat că mulți dintre colegii săi au muncit până la vârsta pensionării și au murit la câteva luni după, fără să se fi bucurat de viață. Pentru el, acesta a fost un semnal de alarmă: momentul de a trăi fără muncă trebuia adus mai devreme.

A luat decizia de a se muta în Guatemala

Pentru a își ocupa timpul, a decis să producă filme și documentare despre America Centrală, o pasiune pe care o poate urma datorită investițiilor pe care le-a făcut de-a lungul anilor. „Probabil am investit cea mai mare parte din ultimii 20 de ani, de fiecare dată când primeam o mărire de salariu. Mi-a mers foarte bine în ultimii 20-25 de ani”, a povestit americanul.

A ales Guatemala datorită studenților internaționali pe care i-a avut care l-au făcut să depășească stereotipurile legate de droguri, criminalitate și sărăcie. Începând din 2013, a călătorit de două ori pe an în regiune, până când a decis să se mute definitiv. După ce a analizat și alte opțiuni, precum Malta, a descoperit în Guatemala echilibrul perfect între calitatea vieții, climatul blând și costurile reduse. „Mult mai bine”, spune Podmore.

