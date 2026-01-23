Prima pagină » Actualitate » Ce spune Analia Selis despre o nouă relație sentimentală. ”Sunt pretențioasă și nu mă arunc să încerc cu oricine apare”

Ce spune Analia Selis despre o nouă relație sentimentală. "Sunt pretențioasă și nu mă arunc să încerc cu oricine apare"

23 ian. 2026, 16:30
Ce spune Analia Selis despre o nouă relație sentimentală. ”Sunt pretențioasă și nu mă arunc să încerc cu oricine apare”
Ce spune Analia Selis despre o nouă relație sentimentală

Cântăreața Analia Selis, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre o nouă relație sentimentală. Artista a recunoscut că este pretențioasă când vine vorba de un partener.

Analia Selis este originară din Argentina. Analia Selis a reprezentat Argentina la Festivalul Cerbul de Aur 2004 și a reușit să se claseze pe locul 3.

După ce a plecat din Argentina, a ajuns în SUA, acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în anul 2003 s-a mutat în România. Acesta i-a devenit soț și au împreună doi copii: un băiat pe nume Tiago și o fată pe nume Noa. Analia Selis a anunțat în anul 2020 că a divorțat de un an de Răzvan Suma.

Fata artistei, Noa, a împlinit 15 ani, iar băiatul, Tiago, are 14 ani. Ambii sunt muzicieni.

Analia Selis a făcut declarații despre viața de mamă, dar și despre o eventuală nouă relație sentimentală.

Ce spune Analia Selis despre o nouă relație sentimentală. ”Sunt deschisă la iubire, la o nouă relație”

”Ador să fiu mamă; dacă nu aș fi avut nevoie să muncesc atât de mult în ultimii ani, aș fi fost numai mamă. Rolul de mamă m-a făcut să fiu un om mai bun, mai educat, mai pregătit. Sunt ambițioasă și nonconformistă și asta mă face să îți spun că încă mai am până să mă simt împlinită în această nouă viață pe care mi-o refac zilnic, de șase ani”, a mărturisit Analia Selis.

”Sunt deschisă la iubire, la o nouă relație, dar sunt pretențioasă și nu mă arunc să încerc cu oricine apare, pentru că nu am timp de pierdut”, a mai spus artista.

