Elena Lasconi, edil de Câmpulung și fost prezidențiabil, a fost întrebată în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, dacă ia în calcul – ținând cont de contextul actual de nemulțumire – o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan.

Anticipează Lasconi o suspendare din funcție a președintelui Dan?

„Ma tem că peste trei ani când vor fi alegeri Nicușor Dan nu o să mai fie presșdinte. Nemulțumirea oamenilor o să se transforme în ceva rău și va duce la creșterea AUR. E foarte periculos ce fac, oamenii sunt deja nemultumiți. Mie mi se pare to much. (…) Eu pot să cred orice, inclusiv asta. Asta le atrag atenția celor care guvernează România. Oamenii sunt nemulțumiți. Mie mi se pare prea mult”, a punctat Elena Lasconi

Elena Lasconi: „Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”

Edilul de la Câmpulung susține că frica și ura sunt două sentimente care au pus stâpânire pe România de astăzi. Lasconi mărturisește că acest lucru a fost și este în continuare speculat de sistem.

„Conduce același sistem care a lucrat puternic anul trecut. Sunt sigură că au mare influență Serviciile. Sistemul s-a folosit de frica ce a cuprins întreaga țară. Frica este o emoție extrem de puternică. S-a folosit și la Revoluție, s-a folosit de multe ori.

Acum este un alt sentiment rău pe care îl resimt, și anume ura. Sistemul este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară. Chestiile astea de ură și de răutate nu fac bine pentru România. Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”, a declarat fosta candidată la prezidențiale.

