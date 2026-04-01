Ce spune Grindeanu despre cele 600 de milioane de euro pe care România este obligată să le plătească pe vaccinurile de care nu are nevoie

Sorin Grindeanu a lansat un atac voalat la adresa celor care au semnat contractele pentru achiziția de vaccinuri în perioada pandemiei. Revolta liderului PSD vine după ce România a pierdut procesul cu Pfizer și e obligată să plătească 600 de milioane de euro. Grindeanu afirmă că această sumă uriașă reprezintă un efort bugetar care afectează direct categoriile vulnerabile și anunță că ia în calcul formularea unei plângeri penale.

Grindeanu a criticat lipsa de responsabilitate a celor care au angajat statul român în aceste cheltuieli masive.

„Cam asta ar trebui să întreb eu, apropo de pachetul de solidaritate. De fiecare dată când am venit cu măsuri, eram întrebat care e sursa. Aș fi întrebat și eu acum care e sursa celor 600 de milioane pe care trebuie să îi dăm. Uite cum dintr-un foc se pierd acești bani.”

Liderul PSD a subliniat că suma pierdută în instanță echivalează cu fondurile necesare pentru ajutoarele sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu nevoi speciale. În acest context, Grindeanu a adăugat că nu poate asista pasiv la acest prejudiciu.

„Nu vă supărați, vorbim de 600 de milioane de euro, o sumă aproximativ egală cu întregul pachet de solidaritate pentru care ne-am zbătut noi cei de la PSD. Uite cum, dintr-un foc, se pierd toți acești bani. Eu o să vorbesc cu colegii mei, mi se pare că nu putem să lăsăm să treacă pe lângă noi acești bani. Reprezintă banii pe care noi i-am redirecționat de la buget către persoanele vulnerabile, pensionari, oameni cu venituri mici. Eu nu am făcut în viața mea o plângere penală, dar acum aș avea de gând să iau în calcul această variantă. Cineva trebuie să plătească,” a declarat Grindeanu.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce România a pierdut procesul cu Pfizer și este obligată să plătească integral contractul de 600 de milioane de euro. Țara noastră trebuie să preia cele peste 28 de milioane de doze de vaccin.

