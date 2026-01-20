Prima pagină » Actualitate » Ce spune Octavian Strunilă despre mariajul său. ”Eu cu Oana nu mă înțelegeam atât de bine în trecut cum mă înțeleg acum”

Ce spune Octavian Strunilă despre mariajul său. ”Eu cu Oana nu mă înțelegeam atât de bine în trecut cum mă înțeleg acum”

20 ian. 2026, 16:30, Actualitate
Ce spune Octavian Strunilă despre mariajul său. ”Eu cu Oana nu mă înțelegeam atât de bine în trecut cum mă înțeleg acum”
Galerie Foto 12
Ce spune Octavian Strunilă despre mariajul său

Octavian Strunilă, în vârstă de 44 de ani, a făcut declarații despre mariajul său. ”Eu cu Oana nu mă înțelegeam atât de bine în trecut cum mă înțeleg acum”, a afirmat artistul.

Octavian Strunilă este un cunoscut actor. A jucat în numeroase seriale TV, dar a prezentat și emisiuni TV. În prezent moderează show-ul „Hai că poţi!”, de la Kanal D.

În plan personal, acesta este căsătorit cu Oana Botez și are doi copii. Actorul și partenera sa de viață s-au căsătorit abia după nouă ani de relație.

Octavian Strunilă a vorbit despre familia sa într-un interviu pentru click.ro.

Ce spune Octavian Strunilă despre mariajul său. ”Nu eram la fel de bucuroși cum suntem acum de relația noastră”

”Cred că eu și Oana am învățat să trăim. Eu cred că, într-o relație, înveți să ajungi în punctul în care e bine. E o muncă de o viață. Eu cu Oana nu mă înțelegeam atât de bine în trecut cum mă înțeleg acum și vă spun foarte sincer că am învățat asta împreună. Nu eram la fel de bucuroși cum suntem acum de relația noastră. E și înțelepciunea vârstei. Erau și momentele acelea zbuciumate în care aveam foarte multă treabă. Important era să ne ducem toate proiectele.

Am constatat că e foarte frumos să facem lucrurile astea împreună. De exemplu, acum am luat avionul și am îmbinat utilul cu plăcutul, tot la începutul ăsta de an; am fost la Londra și am văzut un spectacol de teatru împreună, doar eu cu Oana, și am stat acolo o zi. A fost bine și pentru relație, și pentru profesie, pentru că am văzut un spectacol de teatru, am văzut cum fac cei de acolo teatru. Am văzut un spectacol care se aseamănă cu proiectul meu, adică un teatru mic de comedie și care folosește cam aceleași mijloace pe care le folosesc eu”, a mărturisit Octavian Strunilă.

Actorul a vorbit și despre relația cu copiii săi:

”Nu prea mă pricep la a-mi face un portret așa de tată și de soț, pentru că nu reușesc să fiu obiectiv. De multe ori, noi tindem să ne împăunăm sau să ne învinovățim în legătură cu prea multul sau prea puținul timp petrecut în familie. Niciodată nu e așa cum vedem noi lucrurile, pentru că de multe ori ceilalți, cei din jur, simt cu totul altceva.

De exemplu, copiii mei adolescenți se plâng că stau prea mult de capul lor. Din punctul meu de vedere, eu zic că stau prea puțin, ei zic că stau prea mult. Aici vârsta are un cuvânt de spus”.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
REACȚIE Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
17:19
Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
NEWS ALERT Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
17:10
Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”
16:55
Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”
VIDEO Schimbările climatice dau peste cap obiceiurile de reproducere ale pinguinilor. Care sunt cauzele punctuale ale fenomenului
16:44
Schimbările climatice dau peste cap obiceiurile de reproducere ale pinguinilor. Care sunt cauzele punctuale ale fenomenului
ACTUALITATE Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
16:28
Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită
Cancan.ro
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Nebuloasa Inelului ascunde o structură gigantică la interior, au descoperit astronomii
INFRASTRUCTURĂ Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”
18:04
Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”
NEWS ALERT La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
17:40
La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
FLASH NEWS Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
17:40
Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
ECONOMIE Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
17:25
Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
ACUZAȚII Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
17:24
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
CONTROVERSĂ Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie
17:16
Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie

Cele mai noi

Trimite acest link pe