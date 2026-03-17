Ce subiecte au primit elevii la simularea pentru Evaluarea Națională la matematică

Elevii de clasa a VIII-a au susținut simularea pentru Evaluarea Națională 2026, proba Matematică. Ei au primit 18 exerciții, iar primul subiect a avut 5 itemi de tip grilă, iar unul de precizat dacă afirmația prezentă era adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost format integral din grilă, majoritatea problemelor fiind de geometrice. Pentru subiectul al III-lea, elevii au fost nevoiți să scrie pe foaia de examen rezolvarea completă. Unul din punctele de la ultimul subiect, legat de geometria în spațiu, a avut un tetraedru regulat, relatează Edupedu.ro.

Miercuri, elevii vor susține proba la limba maternă. Pe data de 30 martie vor fi publicate rezultatele simulării, iar fiecare școală va avea posibilitatea de a le analiza cu elevii prin discuții sau cu părinții la ședințe, inclusiv în consiliile profesorale pentru a stabili măsuri de sprijin pentru a îmbunătăți performanțele, acolo unde este cazul.

Notele nu vor fi trecute în catalog, cu excepția situațiilor în care elevii sau părinții solicită acest lucru în scris.

