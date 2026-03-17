Ce subiecte au primit elevii la simularea pentru Evaluarea Națională la matematică

17 mart. 2026, 11:24, Actualitate
Elevii de clasa a VIII-a au susținut simularea pentru Evaluarea Națională 2026, proba Matematică. Ei au primit 18 exerciții, iar primul subiect a avut 5 itemi de tip grilă, iar unul de precizat dacă afirmația prezentă era adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost format integral din grilă, majoritatea problemelor fiind de geometrice. Pentru subiectul al III-lea, elevii au fost nevoiți să scrie pe foaia de examen rezolvarea completă. Unul din punctele de la ultimul subiect, legat de geometria în spațiu, a avut un tetraedru regulat, relatează Edupedu.ro.

Miercuri, elevii vor susține proba la limba maternă. Pe data de 30 martie vor fi publicate rezultatele simulării, iar fiecare școală va avea posibilitatea de a le analiza cu elevii prin discuții sau cu părinții la ședințe, inclusiv în consiliile profesorale pentru a stabili măsuri de sprijin pentru a îmbunătăți performanțele, acolo unde este cazul.

Notele nu vor fi trecute în catalog, cu excepția situațiilor în care elevii sau părinții solicită acest lucru în scris.

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
12:38
Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
REACȚIE Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
12:26
Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
FLASH NEWS Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”
11:36
Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”
CONTROVERSĂ Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești
11:07
Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești
REVOLTĂTOR Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente
11:04
Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente
ULTIMA ORĂ Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că au crescut cheltuielile lui Nicuşor Dan: „Este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii”
10:57
Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că au crescut cheltuielile lui Nicuşor Dan: „Este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii”
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci
VIDEO Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
12:26
Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
ANUNȚ Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
12:15
Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
SPORT 400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
11:52
400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
11:42
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”

