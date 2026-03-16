Peste 145.000 de elevi români din clasele a VIII-a au susținut astăzi prima probă la simularea pentru Evaluare Națională 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a a început luni, 16 martie, cu proba la Limba și literatura română. Peste 145.200 de elevi din toată țara au fost prezenți în cele 4.545 de unități de învățământ care au organizat examenul. Statisticile arată că peste 11.800 de elevi au absentat, în timp ce un singur candidat a părăsit sala după o tentativă de fraudă.

Ministerul Educației a publicat deja subiectele și baremele de corectare pe site-ul oficila. Procesul de încărcare a lucrărilor în sistemul informatic s-a finalizat la ora 15:00. În paralel, datele arată că un grup de peste 5.200 de elevi provine din școli care nu au organizat această simulare în intervalul curent.

Calendarul simulării continuă marți, 17 martie, cu proba scrisă la Matematică. Miercuri are loc ultima probă. cea la Limba și literatura maternă. Rezultatele finale vor fi disponibile pe data de 31 martie, însă profesorii le vor comunica direct elevilor, fără o afișare publică a acestora.

