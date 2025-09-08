Ce sunt „medicii CONCIERGE” și cine beneficiază de serviciile lor/America a dat tonul

O nouă tendință prinde tot mai mult teren în rândul celor bogați și celebri: medicii concierge. Aproape că nu există miliardar care să nu aibă la dispoziție, oricând dorește, un astfel de specialist, care oferă servicii medicale private la orice oră și în orice loc.

Medicii concierge sunt disponibili oricând este nevoie de ei. Vin și dau consultații inclusiv pe iahturile de lux, dacă este nevoie.

Tratamente personalizate și discreție maximă

Acești specialiști asigură tratamente rapide și personalizate, iar discreția este cartea lor de vizită. Miliardarii petrecăreți cu program încărcat se numără printre cei care apelează la serviciile medicilor concierge.

În Hampton, din Statele Unite ale Americii, zonă renumită pentru aglomerația de miliardari pe metru pătrat, doctorii concierge urcă pe ambarcațiuni de lux cu gențile mereu pregătite și tratează totul, de la mahmureli până la ridurile vizibile apărute după o noapte cu prea multă distracție.

O consultație poate ajunge până la 1.000 de dolari, dar costul merită. Pacienții primesc inclusiv perfuzii antimahmureală, dacă este cazul, sau tratamente estetice cu botox, acolo unde se solicită. Nimeni nu părăsește iahtul pentru o vizită la cabinetul privat, în aceste cazuri vine „cabinetul” la client, nu invers.

Trebuie spus că serviciile oferite de acești medici nu se limitează la tratamente estetice sau pentru mahmureală. Doctorii concierge intervin și în cazul unor accidente minore, cum ar fi entorsele suferite la sporturile nautice sau mușcăturile de căpușe, oferind asistență rapidă și profesională, direct la bord.

Când a apărut acest fenomen

Potrivit Observator Antena 1, miliardarii și starurile din SUA care apelează la astfel de servicii plătesc anual sume cu șase cifre pentru a avea siguranța că orice problemă medicală, indiferent de gravitate, este tratată imediat și cu maximă discreție.

Fenomenul apariției medicilor concierge a luat naștere în 2020, dar s-a dezvoltat rapid, iar acum astfel de servicii se concentrează și pe antiîmbătrânire și sănătate integrativă. Practic, cei care duc o viață extrem de activă și nu își permit pauze nici măcar pentru sănătate pot acum să combine confortul, discreția și tratamentele personalizate rapid, în orice loc se află.

