Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”

Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și serviciile sunt privilegiate.

„Ceea ce face premierul Bolojan nu e reformă. Așa o numește dumnealui, dar acestea sunt simple tăieri. Iar aceste reduceri de personal sunt anunțate într-o manieră cât se poate de brutală, doar pentru a reduce niște costuri. Sigur, se pune problema reducerii de costuri, se pune problema creșterii bugetului, dar eu rămân unul dintre cei care consideră că, de fapt, creșterea bugetului nu a fost nicio clipă luată în vedere de domnul Bolojan și de acest Guvern. Un buget de 27% este insuficient pentru a asigura României funcționarea statului și a serviciilor esențiale. România nu mai este în 2005, România este în 2025. Suntem o țară dezvoltată, avem nevoie de servicii și, cu un buget microscopic, nu putem continua,” a spus Pîrvulescu.

Acesta a criticat și lipsa unei viziuni fiscale care să urmărească creșterea veniturilor statului, subliniind că Guvernul actual refuză să ia în considerare măsuri de acest tip.

„E nevoie de o altă viziune fiscală în Guvern, pe care domnul Bolojan o refuză categoric și aruncă România în criză. De exemplu, o reformă administrativă reală nu țintește tăierea posturilor funcționarilor, ci reducerea numărului de localități din România, alături de comasarea județelor în regiuni. Întorsături, surprize neașteptate apar mereu, inclusiv în dragoste!,” a adăugat analistul.

În opinia sa, politica actuală de tăieri aplicată de premier conduce România către un „stat minimal. securitar”.

„Pentru domnul Bolojan pare că tot ce contează e ca statul să aibă un caracter cât mai minimal. Asta înseamnă să renunțăm la educație, să renunțăm la sănătate, să renunțăm la servicii publice. Reducem posturi peste tot, mai puțin la poliție și la serviciile secrete. Am ajuns să avem un stat minimal, securitar, care pune mai mult preț pe armată. Bugetul armatei e cam singurul care crește. E adevărat că suntem cu război la graniță, dar cei 5% din PIB înseamnă între 15%–20% din bugetul statului. Hai să fim puțin cu picioarele pe pământ, ce alt serviciu mai beneficiază de 15%–20% din buget?”, a conchis analistul Cristian Pîrvulescu.

Sursa foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ: