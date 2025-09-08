Prima pagină » Actualitate » Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”

Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”

Bianca Dogaru
08 sept. 2025, 11:43, Actualitate
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”

Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și serviciile sunt privilegiate.

„Ceea ce face premierul Bolojan nu e reformă. Așa o numește dumnealui, dar acestea sunt simple tăieri. Iar aceste reduceri de personal sunt anunțate într-o manieră cât se poate de brutală, doar pentru a reduce niște costuri. Sigur, se pune problema reducerii de costuri, se pune problema creșterii bugetului, dar eu rămân unul dintre cei care consideră că, de fapt, creșterea bugetului nu a fost nicio clipă luată în vedere de domnul Bolojan și de acest Guvern. Un buget de 27% este insuficient pentru a asigura României funcționarea statului și a serviciilor esențiale. România nu mai este în 2005, România este în 2025. Suntem o țară dezvoltată, avem nevoie de servicii și, cu un buget microscopic, nu putem continua,” a spus Pîrvulescu.

Acesta a criticat și lipsa unei viziuni fiscale care să urmărească creșterea veniturilor statului, subliniind că Guvernul actual refuză să ia în considerare măsuri de acest tip.

„E nevoie de o altă viziune fiscală în Guvern, pe care domnul Bolojan o refuză categoric și aruncă România în criză. De exemplu, o reformă administrativă reală nu țintește tăierea posturilor funcționarilor, ci reducerea numărului de localități din România, alături de comasarea județelor în regiuni. Întorsături, surprize neașteptate apar mereu, inclusiv în dragoste!,” a adăugat analistul.

În opinia sa, politica actuală de tăieri aplicată de premier conduce România către un „stat minimal. securitar”.

„Pentru domnul Bolojan pare că tot ce contează e ca statul să aibă un caracter cât mai minimal. Asta înseamnă să renunțăm la educație, să renunțăm la sănătate, să renunțăm la servicii publice. Reducem posturi peste tot, mai puțin la poliție și la serviciile secrete. Am ajuns să avem un stat minimal, securitar, care pune mai mult preț pe armată. Bugetul armatei e cam singurul care crește. E adevărat că suntem cu război la graniță, dar cei 5% din PIB înseamnă între 15%–20% din bugetul statului. Hai să fim puțin cu picioarele pe pământ, ce alt serviciu mai beneficiază de 15%–20% din buget?”, a conchis analistul Cristian Pîrvulescu.

Sursa foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
Preț carburanți luni, 8 septembrie 2025: Săptămâna începe cu prețuri mai mari la benzină și motorină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
România a pierdut un maestru al muzicii! Toți românii l-au iubit. Marele Julio Iglesias se înclina în fața lui
Evz.ro
Mercenarul lui Călin Georgescu aruncă în aer serviciile secrete. Scandal fără precedent
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
VVIDEO Ce a făcut Naomi când a văzut imaginile cu Andrei și Alexandrina? Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest. Cei care au văzut scena cu concurenta din Casa Iubirii sunt înmărmuriți. Momentul viral pe care nimeni nu-l explică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele metale sunt mai conductive decât altele?
EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
POLITICĂ „Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
11:05
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
VIDEO Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!
10:45
Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!
EXTERNE OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
10:36
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
10:10
Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025