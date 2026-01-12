Ce temeri are Andreea Tonciu. ”Sun, dau 20.000 de telefoane, pun întrebări”

Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre fricile sale. ”Sun, dau 20.000 de telefoane, pun întrebări”, a mărturisit bruneta.



Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf.

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Andreea Tonciu a vorbit despre frici. Bruneta a mărturisit că cele mai mari temeri ale sale sunt legate de fiica ei, Rebecca.

Ce temeri are Andreea Tonciu. ”Îmi zice și mama că panichez copilul”

”Nu mai vreau să fac acum un copil. Nu simt nevoia, adică unul și bun. Nu mai vreau să stau să mă chinui, nu mai vreau să trec prin chestia asta. Sunt fericită cu ea, și chiar nu simt nevoia acum să mai fac.(…) La cât de panicată sunt, dacă mai vine și al doilea iese măcel”, a declarat Andreea Tonciu, potrivit spynews.ro.

”Dacă acum îi e rău fiicei mele, eu intru în fibrilații. Nu mă mai recunoști. Sun, dau 20.000 de telefoane, pun întrebări, o panichez și pe ea. Îmi zice și mama că panichez copilul, că mă vede pe mine cât de stresată sunt și cât de fricoasă sunt”, a mai spus aceasta.