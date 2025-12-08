Ce ținute recomandă Cătălin Botezatu de Crăciun și Revelion. ”Nu îți pune, că vei fi penibilă, asta e clar”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a spus ce ținute vestimentare ar trebui adoptate de Crăciun și de Revelion.

Designerul Cătălin Botezatu a explicat, la Știrile Antena Stars, ce ținute ar trebui adoptate anul acesta pentru petrecerile de Crăciun și de Revelion.

Creatorul de modă este de părere că de Crăciun vestimentația trebuie să fie mai lejeră, în timp ce de Revelion pot fi adoptate haine mai elegante.

Ce ținute recomandă Cătălin Botezatu de Crăciun și Revelion.”Atunci, registrul se schimbă”

”De Crăciun trebuie să fii lejer, nu trebuie să fii împopoțonat. Dacă faci Crăciunul într-o locație de lux, da, atunci pui un top, un pantalon mai elegant, o blană pe umeri, dar nu îți pune rochii de seară lungi că vei fi penibilă, asta e clar”, a explicat Cătălin Botezatu, potrivit spynews.ro.



”Când vine vorba de Revelion, atunci, registrul se schimbă, pentru că mulți oameni fac Revelioane mai nou pe vase de croazieră, unde Revelionul, vă spun eu din experiență, e ceva wow. Se dă doctoratul în haine. Deci, rochii lungi, tuxedo”, a adăugat acesta.