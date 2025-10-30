Ce trebuie să faci dacă ți-a scăpat telefonul în apă. Nu, nu trebuie să îl introduci în orez

Iată ce trebuie să faci, de fapt, dacă ți-a scăpat telefonul în apă. Metoda populară, aceea de a-l introduce într-un bol de orez, nu mai este recomandată de producători, ba chiar poate să facă mai mult rău decât bine.

Astfel, primul lucru este să scoți imediat telefonul din apă și să îl ștergi cu o lavetă curată și uscată. Dacă telefonul este pornit, el se oprește fără ezitare, și nu trebuie să încerci să îl deblochezi sau să verifici dacă funcționează. Acest lucru poate preveni un scurtcircuit. Iar dacă ai un model care permite, îi poți scoate bateria. cartela SIM și cardul de memorie.

Dar nu, nu trebuie să introduce telefonul într-un bol de orez. Conform Apple, particulele de praf și amidon din orez pot să pătrundă în interior și pot să deterioreze pot să deterioreze porturile sau difuzoarele. În schimb, trebuie să tamponezi ușor suprafața cu hârtie absorbantă și să scuturi telefonul cu portul de încărcare orientat în jos, pentru a elimina excesul de lichid.

Apoi, trebuie să lași dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, de preferat în fața unui ventilator cu aer rece. În mod alternativ, poți să folosești pliculețe de silica gel, cele care se găsesc adesea în cutiile de pantofi, pentru a absorbi umiditatea. Este important să nu folosești aer cald, foehn sau șervețele introduce în porturi, întrucât acestea pot să cauzeze daune suplimentare.

De asemenea, să nu conectezi telefonul la încărcător până nu ești absolut sigur că este complet uscat. Apple recomandă deci o perioadă de așteptare de cel puțin cinci ore după ce dispozitivul pare uscat. Graba poate să ducă la oxidarea componentelor interne sau la deteriorarea definitivă a portului de încărcare.

Nu în ultimul rând, poți alege un telefon rezistent la apă, pentru a scăpa de această problemă.

