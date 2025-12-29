Prima pagină » Actualitate » Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. A câștigat sezonul 16 al show-ului culinar

Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. A câștigat sezonul 16 al show-ului culinar

29 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. A câștigat sezonul 16 al show-ului culinar
Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”

Luca Zvaleni a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii pe care i-a câștigat după ce a luat premiul cel mare la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, sezonul 16.

Sezonul 16 al show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, prezentat de Irina Fodor la Antena 1, s-a încheiat. Câștigătorul premiului în valoare de 30.000 de euro este Luca Zvaleni, cuțitul de aur din echipa condusă de chef Richard Abou Zaki.

Luca Zvaleni a dezvăluit, pentru Antena 1, ce are de gând să facă cu banii câștigați.

Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. ”Nu vor fi irosiți, ci vor fi foarte bine cheltuiți”

”Premiul cel mare va fi o investiție în domeniul gastronomiei, voi folosi banii ca să pot călători pentru noi experiențe. Pe viitor încă nu am plănuit multe, îmi place să trăiesc zi cu zi și să mă bucur de fiecare moment la maxim”, a declarat Luca Zvaleni pentru sursa mai sus-menționată.

”Banii nu vor fi irosiți, ci vor fi foarte bine cheltuiți pentru dezvoltarea mea și pentru învățământ. Desigur, cărți noi! Să îmi îmbogățesc mintea. Şi desigur și câteva cine de mare nivel, ca să îmi îmbogățesc imaginația și cultura pe plan culinar”, a mai spus acesta.

Cele mai noi