Iată cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie. Aceasta merită încercată măcar o singură dată, pentru gustul ei deosebit și ușurința cu care se prepară.

Pentru varianta clasică, ai nevoie de un kilogram de cartofi albi, 200 de grame de cașcaval ras, 200 ml de smântână garsă pentru gătit, 2 ouă, o lingură de unt și de sare, iar piper după gust.

Se începe prin a spăla și a curăța cartofii foarte bine, apoi se taie în felii și se pun la fiert vreme de 10 minute, în apă cu puțină sare. După acest timp, cartofii se scot și se scurg foarte bine, se unge cu unt un vas termorezistent și așază peste ei un strat din smântâna amestecată cu ouăle bătute, apoi se presară și cașcaval ras.

Se repetă acest pas până ce se epuizează ingredientele, având grijă ca ultimul strat să fie de cașcaval, în așa fel încât să se formeze o crustă aurie, apetisantă. Se pune vasul în cuptor preîncălzit la 180 de grade C pentru circa 30-35 de minute, până ce cartofii sunt bine făcuți, iar cașcavalul s-a rumenit uniform.

Rezultatul va fi un preparat cremos, aromat și consistent, numai bun pentru a fi servit simplu alături de o salată proaspătă. Un truc util este să mai adaugi și un praf de nucșoară, pentru un plus de savoare.

