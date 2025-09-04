Prima pagină » Actualitate » Cea mai simplă rețetă de pepeni murați. E un deliciu pentru perioada de iarnă

04 sept. 2025, 12:28, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

A venit luna septembrie, iar gospodinele se pregătesc temeinic pentru iarnă, punând la murat tot felul de bunătăți. De la ardei, castraveți, varză, la delicioșii pepeni murați, la borcan. Îți prezentăm, în continuare, rețeta simplă de pepene murat, care nu trebuie să lispească din nicio gospodărie.

Din lista de ingrediente de mai jos, vei obține 4-5 borcane de pepene murat felii pentru perioada de iarnă.

Ingrediente:

  • 6-7 pepeni mai mici, pentru murături;
  • 2 litri de apă;
  • 2 linguri de sare grunjoasă;
  • 2 rădăcini de hrean;
  • 1 lingură de semințe de muștar;
  • Câteva frunze de țelină.

În plus:

  • 4-5 borcane medii, spălate și sterilizate;
  • 4-5 capace de borcane, spălate și sterilizate.

Mod de preparare

Mai întâi, trebuie să știi că pepenii aleși pentru murături trebuie să fie mai mici și doar puțin copți. Apoi, aceștia se spală bine și se taie în felii rotunde. Apoi, feliile se vor tăia fiecare în patru bucăți. După ce pepenele este tăiat felii, ele se așază în borcanele bine spălate și sterilizate în prealabil, alternându-le cu frunzele de țelină și cu rădăcinile de hrean curățate și tăiate șii. Se mai adaugă apoi în borcane și semințele de muștar, după care se vor lăsa borcanele la o parte și se va trece la următoarea etapă a rețetei de pepene murat la borcan.

Saramura pentru pepene la murat felii se face în felul următor: se fierbe apa împreună cu sarea și se dă într-un clocot. Se așază borcanele pe lamele unor cuțite sau într-o tavă metalică, astfel încât să nu riști să se crape din cauza șocului termic. Se toarnă saramura în borcane, peste feliile de pepene, cu mare grijă să completezi borcanele până sus.

Borcanele se lasă apoi la răcit și, dacă mai este cazul, se completează cu saramură. Se înfiletează borcanele și se păstrează în beci, la loc răcoros și întunecat. Aceasta a fost cea mai simplă rețetă de pepeni murați, un adevărat deliciu pentru iarnă.

