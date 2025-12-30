Cea mai grea perioadă prin care a trecut Narcisa Suciu. ”M-am prins de chiuvetă și am crezut că o s-o smulg din perete”

Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, și-a amintit de una dintre cele mai grele perioade din viața sa, când a avut probleme de sănătate.

Narcisa Suciu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate în 2022. Artista a ajuns la spital și a fost operată de urgență. A fost diagnosticată cu septicemie, iar medicii au fost reținuți în privința vindecării.

Recuperarea a fost dificilă, iar terapia a avut un rol important în refacerea artistei, care inițial nu înțelegea de ce avea nevoie de astfel de ajutor. Impulsul a venit de la fiica sa, Daria, care mergea deja la ședințe de terapie.

Cea mai grea perioadă prin care a trecut Narcisa Suciu. ”Ne-am dus la spital, am intrat la primiri ugențe. Am făcut analize și s-a speriat. Eram în septicemie de vineri”

”Impulsul a fost un eveniment nefericit. Nici nu-mi închipuiam că trebuie să mă duc. Fiică-mea făcea deja terapie. A crescut în alt loc, în altă mentalitate. În primă fază am întrebat-o: „Cine te-a maltratat? Ce nevoi ai?. Mă faci să mă simt prost. Ce n-am făcut bine?”. Ea a încercat să îmi explice: „Și tu ar trebui să mergi, că ai avut o viață grea”. Practic, era să mor”, a povestit Narcisa Suciu la podcastul lui Jorge, notează revista Viva.

Cântăreața a oferit amănunte și despre situația complicată prin care a trecut atunci când au apărut problemele de sănătate.

”Era vară, aveam un spectacol la Băiuț. Ei făceau acolo un festival. Nu mă simțeam foarte bine, dar înainte cu câteva zile mă întorsesem dintr-o excursie la Polul Nord. M-am gândit că am stat prea mult în mașină, au fost mulți kilometri. Aveam o durere pe la șold. După cântare, am mai găsit un singur loc deschis de mâncare în Baia Mare. Ceva cu cartofi prăjiți, maioneză. Mie îmi era foarte rău. Am vomitat. M-am gândit că am făcut un E.coli. Mă și gândeam ce le fac ălora, le răstorn șandramaua.

Dimineața aveam avion, vorbisem cu frate-miu să mă ducă la avion. Vine, mă sună. Și zic: Hai până la mine în cameră, că mi-e răuț”. Zice: ”Eu zic să nu mergem la avion, zic să mergem la spital”. Eu am cântare diseară. În mașină sper Cluj, din nou am vomitat, mi-a fost foarte rău. Frate-miu, din nou: „Hai să mergem la spital”. Eu sunt un om care nu se îmbolnăvește niciodată”, a detaliat vedeta.

”Din fericire, m-am întâlnit cu Mihai Mitoșeru. Când l-am văzut, i-am zis: „Ia-mă de o aripă, că nu-s foarte bine”. Am urcat în avion, stewardesa mi-a dat o pastilă, că i-am zis că mi-e foarte rău. Și am adormit. A venit cineva să mă ia și a zis: „Soția mea e medic”. M-a văzut și m-a întrebat: „N-ați vrea să mergeți la un doctor?”. Zic: „N-am cum, eu mă duc la cântare”. Mi-a făcut niște injecții, am încercat să adorm, nu puteam să mănânc sau să beau.

Seara nu puteam să mă ridic din pat. Am zis: „Hai să mergem, o să cânt 2-3 piese”. Am cântat o oră, pentru că a fost singurul interval în care nu mi-a fost rău. Doar că îmi transpirau sprâncenele. M-am simțit epuizată, n-am putut să mă întorc acasă. Am început să fac febră și soția colegului meu mi-a pus toate păturile din pensiunea aia. Am simțit o durere, m-am dus la baie, m-am prins de chiuvetă și am crezut că o s-o smulg din perete. Am încercat să dorm, n-am putut. Văzând că e 6 dimineața, am făcut un duș și am zis că mă duc acasă”, a adăugat artista.

”Am sunat-o pe prietena mea, care e medic, și am zis: „Cred că am nevoie să vii până la mine, că nu-s bine”. Ne-am dus la spital, am intrat la primiri ugențe. Am făcut analize și s-a speriat. Eram în septicemie de vineri. Și acum era luni. A venit un chirurg și a zis: „Ați venit foarte târziu, să vedem dacă ne iese”. Am făcut asta. Într-o zi, medicul m-a întrebat: „Te-ai gândit să mergi la terapie? Mi se pare că ți-a trecut un glonț pe lângă ureche și nu înțelegi”. M-am dus de gura lui. Fiică-mea mi-a zis: „Te rog, mai du-te măcar o dată. Te-am rugat de atât timp, fă pentru mine chestia asta””, a încheiat aceasta.