Cea mai ieftină casă din România. Localitatea în care o cabană se vinde cu doar 4.000 euro acum, în aprilie 2026

O cabană scoasă la vânzare cu doar 4.000 de euro atrage atenția în această perioadă. Anunțul, publicat recent pe o platformă de vânzări, arată că există încă proprietăți extrem de ieftine, chiar și în 2026.

Este vorba despre o construcție aflată în localitatea Suseni, județul Argeș. Deși suma pare greu de crezut pentru o locuință, detaliile din anunț explică de ce prețul este atât de mic.

Ce primești pentru 4.000 de euro

Cabana are o suprafață utilă de 56 de metri pătrați și este împărțită în două camere. Conform descrierii proprietarului în anunțul său de pe OLX, construcția include o cameră principală, o baie, o magazie și o zonă de terasă.

Un detaliu important schimbă însă complet perspectiva: cabana se vinde demontată. Practic, viitorul proprietar trebuie să o dezmembreze și să o transporte pe cont propriu.

Nu este vorba despre o locuință gata de mutare, ci mai degrabă despre o structură care poate fi relocată și reconstruită.

În plus, cabana este doar parțial mobilată, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru cine vrea să o transforme într-un spațiu locuibil.

Unde se află, de fapt, Suseni

Localitatea Suseni este o comună din județul Argeș, situată în sudul regiunii Muntenia, la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Pitești . Este formată din mai multe sate și are o poziție relativ accesibilă față de orașe importante din zonă.

Satul Suseni este atestat documentar încă din anul 1505, în vremea domnitorului Radu cel Mare. În zonă există și biserici vechi, unele datând din secolul al XVIII-lea, considerate monumente istorice locale.

Mai mult, potrivit unor cercetări istorice, zona ar putea avea legătură cu celebra bătălie de la Rovine, unde oastea lui Mircea cel Bătrân a înfruntat Imperiul Otoman.

