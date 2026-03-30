Ofertă imobiliară de neratat: Casă cu teren generos și beci cât toată locuința, la preț de garsonieră. Mai mult, te poți muta oricând în ea

Ofertă imobiliară de neratat, în Serbia, acolo unde o casă cu teren generos și beci cât toată locuința este scoasă la vânzare cu un preț de garsonieră. Mai mult, te poți muta oricând în ea.

Potrivit Blic.rs, prețul este de aproximativ 32.000 de euro și are o suprafață de 45 de metri pătrați, cu trei camere și o baie, la care se adaugă un subsol de aceeași dimensiune.

Este deja conectată la apă și electricitate, iar în apropiere există și o stație de autobuz.

Dar adevărata valoare a proprietății nu o reprezintă casa, ci terenul… de 1.800 de metri pătrați, care oferă multiple variante de folosință.

Pe el poți face o grădină, livadă, un foișor, garaj sau chiar unele construcții suplimentare.

Autorul mai recomandă:

