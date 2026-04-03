Ucrainenii preiau o fabrică din România. Aceasta va deveni hub strategic de producție în Europa și la nivel global

Interpipe, companie ucraineană, a anunțat, începând cu 31 martie 2026, finalizarea acordului de achiziție a fabricii ArcelorMittal Tubular Products (AMTP). Potrivit datelor, aceasta va deveni hub strategic de producție în Europa și la nivel global. Fabrica din România produce țevi din oțel fără sudură.

Se consolidează poziția pe piețele regionale

Conform unui comunicat de presă publicat joi, tranzacția reprezintă un pas important în strategia companiei de a-și extinde prezența în Europa și de a-și consolida poziția pe piețele regionale cheie. Comunicatul de presă menționează că această achiziție oferă numeroase beneficii clienților grupului și fabricii din România, notează Interfax.ua.

„Fabrica din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră. Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea noastră geografică, cât și integrarea tehnologică”, a comentat Luca Zanotti, CEO al Interpipe.

De menționat faptul că fabrica ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) este activă din 1951 și produce țevi din oțel fără sudură, cu diametre între 168,3 mm și 406,4 mm. Acestea sunt utilizate în principiu în sectoarele energetic, construcții și industrial, petrol și gaze, precum și pentru conducete onshore și offshore. De altfel, Interpipe produce țevi de oțel și produse feroviare.

Compania ucraineană, care este deținută de omul de afaceri Victor Pinchuk și familia sa, are 5 unități industriale în care activează circa 9.500 de angajați.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ