Cea mai NOROCOASĂ zi pentru fiecare zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025. Cine are parte de succes deplin

Săptămâna viitoare, 15-21 septembrie, aduce momente favorabile pentru toate semnele zodiacale. În următoarele 7 zile, pozițiile planetelor creează contexte prielnice atât în plan personal, cât și profesional.

Fiecare zodie va avea o zi în care norocul îi poate surâde, arată astrele.

Zodiile și zilele lor norocoase

Pentru ziua de marți, 16 septembrie, Luna aflată în Rac va forma o conjuncție cu Jupiter, iar acest aspect va marca întreaga săptămână cu o energie pozitivă.

În plus, intrarea planetei Venus în Fecioară, pe 19 septembrie, pune accent pe echilibrul interior și pe atenția la detalii.

Iată care va fi ziua norocoasă pentru fiecare zodie în parte în săptămâna 15-21 septembrie.

Taur – Zi norocoasă: sâmbătă, 20 septembrie; se așteaptă schimbări benefice pe plan financiar;

Gemeni – Zi norocoasă: joi, 18 septembrie. În această zi planeta Mercur le aduce inspirație și deschidere către bucurii simple celor născuți sub acest semn zodiacal;

Rac – Zi norocoasă: vineri, 19 septembrie. Pentru „Raci", învățarea și comunicarea devin puncte forte;

Leu – Zi norocoasă: joi, 18 septembrie. Cheia succesului stă în răbdare și analiza atentă;

Fecioară – Zi norocoasă: duminică, 21 septembrie. Luna Nouă și eclipsa solară anunță începuturi importante;

Balanță – Zi norocoasă: joi, 18 septembrie. Dacă găsesc curajul de a spune ce gândește, s-ar putea să găsească și ceva avantaje;

Scorpion – Zi norocoasă: vineri, 19 septembrie. Relațiile sociale și profesionale se consolidează;

Săgetător – Zi norocoasă: duminică, 21 septembrie. Pentru acești nativi, atunci va veni momentul recunoașterii meritelor și al succesului;

Capricorn – Zi norocoasă: joi, 18 septembrie. Colaborările ar putea aduce unele rezultate notabile, ceva deloc de neglijat;

Vărsător – Zi norocoasă: duminică, 21 septembrie. Acești nativi vor evolua cu ajutorul schimbărilor din jur;

Pești – Zi norocoasă: sâmbătă, 20 septembrie. Este ziua în care Uranus favorizează familia și planurile de viitor.

Astfel, indiferent de zodie, săptămâna 15-21 septembrie va fi marcată de oportunități care nu ar trebui trecute cu vederea. Astrologii spun că fiecare semn va avea șansa de a profita de o zi specială.

