Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii

Comisia Europeană a demarat o investigație împotriva platformei Booking. Comisarii de la Bruxelles verifică măsurile luate împotriva anunțurilor false, tentativelor de phishing și ofertelor de cazare neconforme, dar și modul în care sunt marcate reclamele plătite. Astfel de verificări au loc în conformitate cu Regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Comisia Europeană verifică și modul în care Booking protejează datele rezervărilor și ale turiștilor. Informațiile ar putea fi folosite de infractori pentru tentative de phishing și plăți frauduloase. Totodată, comisarii de la Bruxelles verifică și dacă platforma informează clar utilizatorii despre anunțurile promovate contra cost. Unele unități de cazare obțin poziții mai bune în căutări prin plata unor comisioane mai mari.

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„Astăzi, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca Booking.com să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin faptul că nu a evaluat cu diligență sau nu a atenuat în mod eficace riscurile legate de listările frauduloase și escrocheriile de phishing. Este posibil ca platforma să fi încălcat, de asemenea, Regulamentul privind serviciile digitale în ceea ce privește transparența, deoarece nu a etichetat în mod clar drept anunțuri acele anunțuri ale căror furnizori au plătit pentru o poziție mai bună în rezultatele căutării afișate utilizatorilor”, arată Comisia Europeană.

Comisia Europeană a inițiat astăzi procedurile oficiale

Investigația nu confirmă existența unei încălcări. Comisia Europeană verifică dacă Booking a respectat obligațiile prevăzute de legislația privind serviciile digitale.

Procedurile oficiale au fost inițiate de Comisia Europeană miercuri, 21 octombrie. Investigația a fost precedată de analiza rapoartelor de risc și transparență ale Booking, precum și a răspunsurilor companiei la solicitările Comisiei Europene. Bruxelles colaborează cu Autoritatea neerlandeză pentru protecția consumatorilor și supravegherea serviciilor digitale.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ