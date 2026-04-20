Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat. Cine este norocosul și ce mesaj a transmis

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat luni dimineață, la nici 24 de ore de la tragere. Câștigătorul este din București și a transmis un mesaj public, anunță Mediafax

„Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!”, a transmis câștigătorul celui mai mare premiu atât la Joker cât și din istoria Loteriei Române 

Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025

Reprezentanții Loteriei Române anunță că a fost revendicat câștigul în valoare de aproape 13 milioane de euro la tragerea Joker de duminică. 

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul luni, 20 aprilie, a transmis Loteria. 

Câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker. De asemenea, el a mărturisit că s-a gândit la cei dragi atunci când a aflat că a câștigat. Totodată, el a dezvăluit că numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea. 

Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker. 

„La tragerea Joker de astăzi, 19.04.2026, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei”, a transmis Loteria Română într-un comunicat difuzat duminică seară.

Citește și

LEGE Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
14:30
Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
JUSTIȚIE AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
13:54
AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
ADMINISTRAȚIE Ultima propunere de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Ideea aparține unei foste deputate de Iași
13:40
Ultima propunere de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Ideea aparține unei foste deputate de Iași
LOTO Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat
13:11
Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”
13:09
Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”
ACTUALITATE Alex Bodi răspunde acuzațiilor din dosar: „Nu am profitat de naivitatea nimănui”
13:00
Alex Bodi răspunde acuzațiilor din dosar: „Nu am profitat de naivitatea nimănui”
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce trebuie să-ți cureți salteaua și cum trebuie să o faci
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
FLASH NEWS Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
14:45
Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
SCANDALOS Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
14:40
Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
14:30
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
ACTUALITATE Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut
13:41
Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut

Cele mai noi

Trimite acest link pe