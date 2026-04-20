Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat. Cine este norocosul și ce mesaj a transmis

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat luni dimineață, la nici 24 de ore de la tragere. Câștigătorul este din București și a transmis un mesaj public, anunță Mediafax.

„Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!”, a transmis câștigătorul celui mai mare premiu atât la Joker cât și din istoria Loteriei Române

Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române și-a ridicat premiul

Reprezentanții Loteriei Române anunță că a fost revendicat câștigul în valoare de aproape 13 milioane de euro la tragerea Joker de duminică.

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul luni, 20 aprilie, a transmis Loteria.

Câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker. De asemenea, el a mărturisit că s-a gândit la cei dragi atunci când a aflat că a câștigat. Totodată, el a dezvăluit că numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker.

„La tragerea Joker de astăzi, 19.04.2026, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei”, a transmis Loteria Română într-un comunicat difuzat duminică seară.

