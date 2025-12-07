Prima pagină » Actualitate » Cel mai mic sat din Elveția. Are o biserică din secolul XVIII, un restaurant și numai patru locuitori: „Turul satului durează două minute”

07 dec. 2025, 16:30, Actualitate
În cel mai mic sat din Elveția, înconjurat de un peisaj montan uluitor, trăiește familia Schmid. Patru membri, o capelă din secolul al XVIII-lea, un restaurant, două case de vacanță și mult suflet.

„Turul satului durează poate două minute. Dar este mândria și bucuria noastră”, spune Eric Schmid (24 de ani), râzând. El locuiește împreună cu fratele său Janik (20 de ani), tatăl lor Andreas (56 de ani) și partenera acestuia, Diana (56 de ani), în Zumdorf, în cantonul Uri.

De ce trăiește acolo doar o singură familie? „Suntem învecinați cu zone expuse avalanșelor și inundațiilor. De aceea, posibilitățile de construcție sunt extrem de limitate”, explică Andreas.

Istoria sătucului arată cât de încăpățânat a fost acest loc pentru a supraviețui: Zumdorf este o veche așezare fondată de valseri (grup etno-lingvistic de origine germanică), ce avea pe vremuri propria capelă și propria școală.

În repetate rânduri, acesta a fost lovit de avalanșe. În 1851, o avalanșă a acoperit părți din sat. În 1869, mai trăiau acolo doar 13 oameni, iar mai târziu el a fost unit cu localitatea Hospental.

Astăzi, doar familia Schmid menține satul în viață. Andreas conduce împreună cu Diana restaurantul Naturstube. El s-a mutat acolo la 24 de ani pentru a prelua afacerea de familie a părinților săi.

Eric și fratele său Janik au crescut în acel sat din Elveția, printre munți, zăpadă și liniște și spun că nu se plictiseau niciodată.

„Eram mereu afară: schiam, ne dădeam cu sania, iar vara jucam fotbal. Să te întâlnești cu prietenii era însă ceva special. Ori mergeai cu bicicleta, ori te ducea tata cu mașina”, își amintesc ei.

