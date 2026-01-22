Rețeta simplă de orez cu lapte, cel mai iubit desert al copilăriei. Ce ingrediente îți trebuie pentru 4–5 porții generoase

Puține deserturi de azi reușesc să trezească atâtea amintiri precum orezul cu lapte. Simplu, cremos, parfumat cu vanilie și lămâie, acesta rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi ale copilăriei. Servit cald, într-o zi rece, sau rece, pe vreme caniculară, orezul cu lapte impresionează prin gustul său autentic și prin ușurința cu care poate fi pregătit, notează csid.ro.

Rețeta – orez cu lapte, desertul copilăriei

Pentru 4–5 porții generoase de orez cu lapte, ai nevoie de 400 de grame de orez, zece linguri de zahăr, doi litri de lapte, două păstăi de vanilie și coaja de la una sau două lămâi, în funcție de cât de intensă dorești aroma.

Mai întâi, laptele se pune la fiert într-o oală largă, pentru a preveni revărsarea. Între timp, păstăile de vanilie se taie pe lungime, iar semințele se scot cu lama unui cuțit. Atât semințele, cât și păstăile se adaugă în laptele care începe să fiarbă, pentru a-i oferi un parfum intens.

Când laptele ajunge la punctul de fierbere, se adaugă orezul spălat bine în câteva ape, iar amestecul se lasă să fiarbă la foc potrivit, amestecând periodic pentru a evita lipirea de fundul oalei.

Pe măsură ce orezul fierbe și absoarbe laptele, compoziția devine din ce în ce mai cremoasă și în acest moment se adaugă zahărul și coaja de lămâie, care aduc un echilibru perfect între dulce și aromat. Amestecarea este esențială pentru ca zahărul să se dizolve complet și pentru ca aromele să se îmbine armonios.

După ce orezul este bine fiert, focul se oprește, iar desertul se lasă să se răcorească puțin. În acest timp, orezul va absorbi și mai mult lapte, devenind și mai consistent. Orezul cu lapte poate fi personalizat în funcție de gusturi: cu scorțișoară, fructe proaspete, gem sau dulceață, nuci sau caju mărunțit ori fructe confiate.

