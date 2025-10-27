Prima pagină » Actualitate » Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul”

Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul”

27 oct. 2025, 10:10, Actualitate
Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul”
Medicul Virgiliu Stroescu dezvăluie care sunt alimentele benefice pentru sănătate / foto: colaj Envato / captură video

Medicul Virgiliu Stroescu a explicat care sunt alimentele recomandate pentru consum, cu scopul de a avea o viață echilibrată. Medicul primar în endocrinologie și doctor în medicină susține că alimentele respective pot contribui pozitiv la sănătatea organismului. „Ne vindecă și ne curăță tot organismul”, a susținut doctorul.

Medicul Virgiliu Stroescu discutase, în cadrul unei emisiuni, despre obiceiurile alimentare simple care pot îmbunătăți atât starea fizică, cât și starea mentală a unui individ. Totul are la bază alimente cât mai naturale care să ofere organismului nutrienții, mineralele și vitaminele necesare. Medicul primar în endocrinologie susține că două alimente pot fi introduse în dieta zilnică, cu scopul de a avea o viață echilibrată.

Alimente care „curăță organismul”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu

Potrivit medicului, cele două alimente care aduc beneficii organismului sunt nucile și usturoiul.

„Trebuie să mâncăm zilnic un pumn de nuci. Cine mănâncă un pumn de nuci nu face cancer. Nucile au seleniu, iar atunci când le consumăm, mâncăm seleniu organic. De asemenea, usturoiul ne vindecă și ne curăță tot organismul. Nu trebuie să mănânci usturoi cum mănânci nuci, pentru că, în cantități mari, el poate provoca ulcer. Cu toate acestea, dacă îl consumăm în cantități mici, este extraordinar. Usturoiul este mic, dar foarte puternic”, a declarat medicul, notează antena3.ro.

Ce spune despre postul intermitent?

De asemenea, medicul a vorbit și despre beneficiile oferite de postul intermitent. Doctorul Virgiliu Stroescu a explicat ce se întâmplă în corp, atunci când nu sunt consumate glucidele.

„Postul intermitent este unul inteligent. Este puțin cam greu, dar este foarte bun. Pentru ca hrana să fie digerată, avem nevoie de glucide. În momentul în care nu mai mâncăm o perioadă glucide și se duc toate rezervele, organismul metabolizează și reduce grăsimile.

Cea mai mare nenorocire pentru un om sănătos este să mănânce seara, pentru că își umple stomacul cu foarte multă hrană și se culcă, iar pentru că organismul trebuie să digere ceea ce a fost mâncat, totul se depune pe burtă, însă grăsimea abdominală este foarte toxică”, a mai spus medicul.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă în organismul unui om care consumă o friptură, săptămânal, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Riscul este cu 30% mai mare”

Medicul care dezvăluie secretele alimentației care te menține în formă de la vârsta de 70 ani. Ce ALIMENT cu potențial alergizant trebuie evitat

Alimentul adorat de toți tinerii din România este, de fapt, cancerigen. Dr. Virgiliu Stroescu explică motivul

Sursă foto: colaj Envato / captură video

