Cele mai haioase întâmplări ale lui Gabi Tamaș și Dan Alexa la ”Asia Express”. ”Am râs mult în noaptea aia”

Gabi Tamaș și Dan Alexa au povestit care au fost cele mai haioase întâmplări de care au avut parte la emisiunea ”Asia Express”.



Gabi Tamaș a participat la ”Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu colegul și prietenul său Dan Alexa.

Cei doi au câștigat finala concursului difuzat de postul de televiziune Antena 1.

Foștii fotbaliști au vorbit despre expeiența ”Asia Express” pentru tvmania.ro, dezvăluind și care au fost cele mai hazlii experiențe prin care au trecut.

Cele mai haioase întâmplări ale lui Gabi Tamaș și Dan Alexa la ”Asia Express”. ”Ce s-a văzut la TV a fost doar o mică parte”

”Au fost multe momente amuzante, dar unul care ne-a rămas în minte e din Coreea. Trebuia să spunem o rugăciune în coreeană, împreună cu o doamnă, iar la un moment dat ea tot repeta „It’s ok, it’s ok, it’s ok”. Noi, neobișnuiți cu accentul, am crezut că e o expresie în coreeană și tot încercam să o repetăm după ea. Ne-a luat ceva să ne prindem ce voia de fapt să spună. Am râs mult pe tema asta”, a povestit Gabi Tamaș.

”Sunt multe lucruri care s-au întâmplat acolo. Cred că una dintre seriile în care ne-am distrat cel mai tare a fost în Vietnam, când am dormit la un domn care, înainte de culcare, ne-a servit cu foarte mult vin. După aceea, a avut grijă să mergem la somn și să fim bine înveliți. Ce s-a văzut la TV a fost doar o mică parte, dar omul a intrat și a ieșit din cameră timp de o oră ca să verifice dacă dormim și dacă suntem împachetați în pătură. Am râs mult în noaptea aia”, a spus și Dan Alexa.