Imagini de teroare au fost surprinse în centrul Capitalei, unde zeci de șobolani au fost surprinși de un trecător în timp ce mișunau nestingheriți pe trotuar, la lăsarea întunericului. Rozătoarele au apărut în apropierea complexului comercial Unirea, chiar în zona monumentului Sfânta Vineri, într-un spațiu tranzitat zilnic de sute de oameni.

Filmarea a fost realizată de un trecător și publicată pe rețelele de socializare. În lumina gălbuie a stâlpilor de iluminat public, mai multe rozătoare se deplasează pe dalele trotuarului, în grupuri răsfirate, fără să pară deranjate de prezența oamenilor sau a mașinilor din zonă.

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Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât zona se află la doar câțiva metri de stația STB Piața Sf. Vineri, unde opresc mai multe autobuze și tramvaie. Perimetrul este tranzitat zilnic de numeroși călători, iar prezența șobolanilor în apropierea stației ridică semne de întrebare cu privire la măsurile de igienizare și deratizare din zonă.

Șobolanii mișunau în fața unui monument cunoscut din centrul Capitalei

Rozătoarele au fost surprinse chiar în fața monumentului Sfânta Vineri, ridicat în memoria vechii Biserici Sfânta Vineri – Herasca, un lăcaș cu o istorie de aproape trei secole și jumătate. Biserica a fost zidită inițial în anul 1645, în timpul domniei lui Matei Basarab, și a reprezentat un reper al Bucureștiului Vechi.

Lăcașul de cult a fost demolat de regimul comunist la 19 iunie 1987, iar monumentul existent astăzi păstrează memoria bisericii dispărute.

Imaginile au stârnit rapid reacții din partea internauților. În timp ce unii se amuză, alții mărturisesc că sunt de-a dreptul exasperați de problema șobolanilor. Oamenii spun că situația nu este una izolată și că s-au întâlnit cu astfel de rozătoare în toate sectoarele Bucureștiului.

„Fix așa este și în Sectorul 6, zona Crângași și Giulești. Ies si ziua, nu numai noaptea, iar Primăria Capitalei nu face absolut nimic, în ciuda reclamațiilor repetate. Bine ca regenerează urban ca să se poată înmulți nederanjați de nimeni, povestește îngrijorată o bucureșteancă”.

Cine răspunde pentru problema rozătoarelor?

Apariția șobolanilor într-o zonă atât de circulată readuce în discuție eficiența serviciilor de deratizare din Capitală. Prezența unui număr mare de rozătoare în apropierea unui complex comercial, a unei stații de transport public și a unui monument ridică întrebări cu privire la măsurile de combatere a acestora și la verificarea rezultatelor intervențiilor.

Serviciile de deratizare din București sunt asigurate în cadrul programului municipal de combatere a rozătoarelor, prin intermediul Companiei Municipale Eco Igienizare București (CMEIB), potrivit informațiilor publice privind organizarea acestor servicii. În acest context, imaginile surprinse în zona Pieței Sf. Vineri readuc în atenție necesitatea unor verificări privind situația din teren și eficiența măsurilor aplicate.

Până la acest moment, Primăria Capitalei nu a transmis un punct de vedere cu privire la situația semnalată, însă imaginile din zona monumentului Sfânta Vineri conturează un tablou alarmant pentru una dintre zonele centrale ale Bucureștiului.