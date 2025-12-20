CFR Cluj a bătut la Botoșani, dar conducerea este nemulțumită de jucători. „Va trebui să «aerisim» puțin vestiarul! Sunt incompatibili cu mine”

După 1-0 la Botoșani, o victorie pe care puțini o anticipau înaintea meciului, CFR încheie anul 2025 cu 26 de puncte și o linie de clasament (6 victorii și 7 înfrângeri, în 21 de etape) mult sub așteptările șefilor. La finalul partidei, jucătorii au fost anunțați că urmează o „aerisire” a vestiarului, acolo unde câțiva fotbaliști nu sunt compatibili cu filosofia noului antrenor principal, Daniel Pancu.

De altfel, după meciul de la Botoșani, chiar „Pancone” a transmis că va renunța la anumiți jucători.

Pancu: „Sunt foarte mulți”

Din spusele lui, Pancu își dorește de la elevii săi dăruire totală și ambiție, totul combinat cu o dorință teribilă de a reuși în carieră. Iar cine nu îndeplinește aceste condiții va fi îndepărtat din lot, fără regrete.

„Victoria caracterului, a suferinței, a celor care și-au dorit foarte mult să joace această ultimă etapă. Din punctul meu de vedere, sunt toți niște eroi. Am avut foarte puține soluții pe bancă. Am jucat cu un mijlocaș vârf (n.r. – Alin Fica). La fundaș central, fundaș lateral s-a mai întâmplat lucrul acesta.

Avem valoare mare, doar că din ianuarie direcția va fi către jucătorii cu caracter, pentru că ne așteaptă încă 9 jocuri. Vor fi jocuri dificile, grele, în care avem nevoie de caracter. Am suferit mult, am venit cu jucătorii care au dorit să îmbrace tricoul CFR-ului. În momentele astea, chiar dacă adversarul te domină de o manieră clară, Dumnezeu te ajută! Mare lucru nu am schimbat, jucătorii sunt aceiași.

Cum-necum, reușim să marcăm. Jucătorii de la mijloc și din atac au calitate foarte mare. Lotul este clar de primele 6. A fost un an în care s-au întâmplat multe lucruri. Am aflat pe parcurs ce s-a întâmplat. Sunt și astfel de momente în viața unei echipe.

Am nevoie de ajutorul conducerii. Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine ca stil de joc, comportament, ca disciplină la antrenamente. Va trebui să «aerisim» puțin vestiarul pentru că sunt foarte mulți. Cine va veni? Întrebați conducătorii. Eu știu doar profilul jucătorilor.

Au tot câștigat toate echipele. Noi am făcut 13 puncte de când sunt eu, același număr de puncte câte s-au făcut până am venit. Când am venit erau 6 puncte până la locul 6 și azi erau 7. Am egalat numărul de puncte dintr-un tur și am rămas tot la 7 puncte. Suntem la 4, dar mai au echipe de jucat. E echilibrat, se poate întâmpla orice. În mod normal, echipele care au valoare sunt acolo unde le este locul”, a declarat Daniel Pancu la DigiSport.

Se dau „loviți” jucătorii de la CFR?

CFR Cluj nu putut conta pe Louis Munteanu și Matei Ilie în deplasarea de la Botoșani, ambii fiind suspendați. De asemenea, au lipsit Iacopo Cernigoi (ar fi părăsit, deja, echipa) și Lindon Emerllahu (transferat în Ucraina).

Un caz special este cel al fotbaliștilor Andres Sfaiț, Anton Kresic și Marcus Coco, care înaintea deplasării au spus că sunt accidentați.

Pancu a comentat în termeni duri situația celor trei:

„Sunt jucători care au spus că au fost accidentați, dar la radiografii nu s-a observat nimic. Dacă vor continua așa, se vor antrena în spatele porții. Măcar la număr dacă veneau, cum a fost Korenica…”.

