CFR Cluj a transferat un brazilian crescut de Botafogo, la una dintre cele mai mari academii de fotbal din America de Sud

17 sept. 2025, 10:47, Actualitate
CFR Cluj continuă campania de achiziții chiar și după închiderea perioadei de transferuri. Cum regulamentul mai permite doar aducerea jucătorilor liberi de contract, vicecampioana României s-a conformat și l-a înregimentat pe brazilianul Mateus Peloggia.

În vârstă de 22 de ani, Peloggia este un mijlocaș format la cea mai puternică academie de fotbal din America de Sud, a clubului brazilian Botafogo.

Cine este Mateus Peloggia

Noul jucător al echipei din Gruia are dublă cetățenie, braziliană și italiană. Înainte de a ajunge la Cluj, acesta a evoluat pentru Taubaté, formație din ligile inferioare din „Țara Cafelei”. Clubul ardelean i-a urat bun venit printr-un mesaj postat pe site-ul oficial, subliniind formarea sa la una dintre cele mai cunoscute academii de fotbalul din lume:

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre! Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate. Îi urăm bun-venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”.

Mateus Peloggia nu este singura achiziție remarcabilă realizată în această perioadă. CFR Cluj i-a adus și pe fundașul francez Kurt Zouma, „extrema” Marcus Coco și atacantul Islam Slimani, toți trei jucători cu mare experiență la nivel înalt.

Transferul lui Kurt Zouma, fost câștigător al UEFA Champions League cu Chelsea în sezonul 2020/2021, a atras atenția în mod special. Fundașul central a semnat un contract pe două sezoane și va fi unul dintre liderii defensivei formației pregătite de Andrea Mandorlini.

Chiar patronul clubului, Ioan Varga, a declarat că venirea lui Zouma este una dintre cele mai importante reușite ale mandatului său – „Este transferul pe care mi l-am dorit cel mai mult. Kurt este nu doar un jucător de mare valoare, ci și un exemplu pentru vestiar. Sunt convins că va ajuta echipa să crească și mai mult”.

