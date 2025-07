Charalambous, sincer după înfrângerea cu Shkendija: „Bine că l-am avut pe TÂRNOVANU, scorul putea fi mai mare!”

Antrenorul Elias Charalambous a declarat la conferința de presă, după înfrângerea cu Shkendija, scor 0-1, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, că scorul putea fi mult mai mare dacă formația sa nu îl avea în poartă pe Ștefan Târnovanu.

Goalkeeper-ul atât de criticat de Gigi Becali în urma prestației din Andorra, în turul precedent, a avut câteva parade extraordinare, iar prestația sa menține speranța că FCSB poate întoarce rezultatul la retur.

„Nu sunt multe de spus”, a precizat Charalmbous în debutul conferinței. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a admis că echipa sa nu a făcut o partidă reușită.

„Nu am făcut un joc bun ca să câștigăm acest meci. În meciul cu Petrolul din campionat am făcut un pas în față, astăzi am făcut un pas înapoi. Așa că nu sunt multe de spus despre felul în care am jucat azi. Trebuie să analizăm ce nu am făcut bine și să găsim soluții. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Nu pot să spun exact ce nu a funcționat. Nu se pot spune multe lucruri acum.

Nu știu motivul pentru care am avut azi acest joc, dar trebuie să îl găsim. Cred că toți jucătorii din primul 11 puteau fi înlocuiți azi. În general, toată echipa a fost modestă azi. E bine că l-am avut pe Târnovanu, pentru că scorul putea fi mai mare” – Elias Charalambous